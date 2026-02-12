Tensa entrevista de Sonsoles Ónega a Álvaro de Marichalar por su opinión sobre la reina Letizia

El programa Y ahora Sonsoles vivió este miércoles una de sus tardes más tensas. Lo que comenzó como una entrevista al aristócrata y navegante Álvaro de Marichalar para repasar su trayectoria y la actualidad de la Casa Real, derivó en un enfrentamiento directo cuando el invitado lanzó duras críticas contra la reina Letizia, provocando que la presentadora —amiga personal de la monarca— tuviera que intervenir de manera tajante.

El momento más crítico de la tarde se produjo cuando Marichalar abordó la figura de la reina consorte. Con un tono que fue ganando en severidad, el hermano de Jaime de Marichalar defendió una visión restrictiva de las funciones de Letizia dentro de la institución monárquica.

"Letizia debe estar callada", llegó a afirmar de forma tajante, argumentando que su posición no debería implicar una voz propia en los asuntos de Estado o en la esfera pública. Según su visión, la Reina carece de una función ejecutiva o política, reduciendo su existencia institucional a la mínima expresión. "La reina no tiene ningún papel", añadió ante el asombro de los presentes.

Sonsoles Ónega, visiblemente molesta y armada de paciencia, no tardó en rebatir sus palabras con firmeza: "Eso no puede ser. Quieres que no abra la boca, y eso no va a pasar". La periodista recordó al invitado que la Reina desempeña una labor fundamental en la agenda de la Corona: "Tiene un papel de representación", matizó de forma directa.

Más allá de sus ataques a la Reina, Marichalar se explayó sobre la importancia del linaje y la conducta de sus sobrinos, especialmente de Froilán. El navegante fue implacable al hablar de la responsabilidad que conlleva el apellido Marichalar y los vínculos con la Familia Real. "A mis sobrinos les digo lo mismo, que tienen que dar ejemplo. Cuando tienes un apellido tienes que honrar a la gente que hizo ese apellido", explicó. Refiriéndose a los incidentes nocturnos de Froilán, fue muy claro: "Cuando algún sobrino mío comete algún error, como una borrachera en la discoteca... lo hemos hecho todos, pero él no puede hacerlo. Si traicionas tu apellido, eres un gamberro".

Para el invitado, la pertenencia a la aristocracia o a la familia del Rey exige una "servidumbre del honor" que no admite fallos públicos. "Igual que el Rey no se puede equivocar, es la servidumbre del honor de un apellido. Si no eres recto, estás descalificado para recibir el nombre que llevas".

La entrevista alcanzó su punto de ruptura cuando Marichalar desvió sus críticas hacia el ámbito político y familiar del Gobierno actual. En un momento dado, lanzó una grave acusación que obligó a Ónega a cortar la comunicación por lo sano: "España no puede estar en manos del yerno de un proxeneta", espetó Marichalar en referencia al entorno del presidente del Gobierno. La reacción de Sonsoles fue inmediata y defensiva del código deontológico del programa: "Por ahí no, no te lo permito. Eso hay que acreditarlo para decirlo. ¿Usted dónde se cree que está sentado?", zanjó la presentadora, notablemente indignada por el cariz que estaba tomando la conversación.