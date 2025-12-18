La reina Letizia cierra su agenda rescatando el pantalón de tweed del cumpleaños de la infanta Elena

Tras una intensa semana prenavideña, la Reina Letizia ha puesto broche final a sus compromisos oficiales asistiendo este jueves a la XVI Convención NAOS. La agenda de la monarca ha estado marcada por actos muy variados, desde la reunión anual del Patronato de FAD Juventud, donde ejerce como presidenta de honor, hasta la celebración del 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), en la que sorprendió con un discurso lleno de humor defendiendo el buen uso del lenguaje.

Durante la Convención NAOS, se entregaron los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS, que reconocen proyectos en los ámbitos familiar, escolar, empresarial y sanitario. Estas iniciativas buscan concienciar sobre la obesidad, fomentar hábitos saludables y promover la actividad física en España, objetivos que la Reina respalda activamente como presidenta de honor de la estrategia.

Letizia volvió a destacar por su elegancia, demostrando que sabe combinar estilo y sencillez. Después de lucir un traje sastre negro con blusa morada de Felipe Varela y un vestido gris cruzado de Cortana en días anteriores, eligió para este acto un look sofisticado y versátil: blazer negra entallada, suéter fino del mismo color, botines de tacón medio y un pantalón de tweed gris oscuro jaspeado con blanco de la firma Maje, estrenado previamente en el 60 cumpleaños de la infanta Elena. Un cinturón estrecho completó el conjunto, marcando su silueta con discreta elegancia.

Con este evento, la Reina concluye una semana cargada de actos y estilo, mientras que la Casa Real anunciará próximamente si Letizia tiene compromisos la próxima semana, marcada por el regreso al Palacio de La Zarzuela de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para celebrar la Nochebuena y la Navidad en familia.