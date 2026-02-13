El "Shakirazo" y el "Twingo" de Kiko Rivera incendia su relación con Irene Rosales: Jessica Bueno sale en su defensa

La canción de Shakira y su mítica comparación automovilística ha llegado a la familia Pantoja de la forma más inesperada. Un directo en TikTok ha sido el escenario de una nueva crisis entre Kiko Rivera e Irene Rosales, después de que el DJ utilizara la analogía del "Ferrari y el Twingo" para posicionar a su actual pareja, Lola García, por encima de la madre de sus hijas.

Un dardo envenenado en directo

Todo comenzó cuando un seguidor comentó en la transmisión que Kiko había cambiado "un Ferrari por un Twingo" (insinuando que Irene era el coche de lujo). Lejos de ignorar el comentario o apaciguar las aguas, Rivera respondió tajante: "¡No! He cambiado un Twingo por un Ferrari", mientras su novia, Lola García, alimentaba la broma pidiendo saludos para "todos los Twingos". Una frase que, aunque pretendía halagar a su actual pareja, terminó siendo un dardo envenenado para Rosales.

Esta comparación, surgida a raíz del éxito musical de Shakira, no ha sentado nada bien a la madre de sus hijas. La colaboradora mantiene un silencio prudente ante las cámaras para evitar avivar la polémica, aunque en privado se ha mostrado profundamente dolida y sorprendida por la torpeza verbal de su marido frente a la audiencia pública. "No le ha hecho ni puñetera gracia" ha revelado Leticia Requejo en 'El tiempo justo' después de hablar con ella, Irene se habría mostrado sorprendida por un comentario que considera innecesario y despectivo.

Jessica Bueno: entre la justificación y la realidad

La polémica ha llegado hasta el plató de El tiempo justo, donde Jessica Bueno, ex de Kiko y madre de su hijo mayor, ha analizado la situación frente a Joaquín Prat.

En un primer momento, la modelo intentó quitar hierro al asunto atribuyéndolo a la impulsividad del hijo de la tonadillera: "Seguramente será una de esas frases que dice él en las que no piensa, que lo suelta ahí espontáneamente y seguramente no lo hizo calculando el daño que le podría hacer a la otra persona, sino que él lo hizo pensando en alabar a su actual pareja", explicó.

La evidencia del desplante terminó pesando más que la diplomacia. Bueno acabó reconociendo que "Kiko ha metido la pata" de forma estrepitosa. Aunque sostiene que el DJ "valora mucho a Irene"