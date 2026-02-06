Kiko Rivera da un paso atrás en su guerra con Irene Rosales

La buena sintonía y cordialidad de la que Kiko Rivera e Irene Rosales presumían desde que anunciaron su separación en agosto de 2025 parece que ha dado paso a un distanciamiento que ninguno de los dos se esfuerzan por disimular.

Hace días salió a la luz que la expareja habría tenido una fuerte discusión telefónica cuando el artista pidió a su exmujer que autorizase a su novia Lola García para recoger a sus hijas del colegio, algo a lo que la influencer se habría negado rotundamente, amenazando con tomar medidas legales antes de colgarle el teléfono.

A pesar de que en diciembre celebraron juntos el cumpleaños de su primogénita, Ana (10), en esta ocasión el exmatrimonio ni siquiera se dirigió la palabra, dejando entrever que ha estallado la tensión entre ambos tras la aparición de Lola en la vida de Kiko.

Un día después de que la revista Semana haya publicado las imágenes de su tenso reencuentro con Irene, el hermano de Isa Pantoja acudió a recoger a Carlota en compañía de su novia. Y, un gesto de lo más significativo quizás intentando acercar posturas con su exmujer, le habría pedido a la bailarina que se quedase en el coche, siendo él el único encargado de recoger a la niña en el colegio.

Durante varios minutos, Lola permaneció en el sitio del copiloto del vehículo visiblemente incómoda al notar la presencia de las cámaras grabándola, aunque su gesto se suavizó esbozando una sonrisa cuando Kiko ha entrado en el vehículo con la pequeña, a la que la artista saludó de lo más cariñosa antes de abandonar el lugar.