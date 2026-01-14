Fin de la paz entre Kiko Rivera e Irene Rosales: la gran discusión que ha dinamitado la tregua

Lo que comenzó en agosto de 2025 como una separación ejemplar, marcada por la cordialidad y el respeto mutuo tras once años de relación, ha saltado por los aires de forma definitiva. Este miércoles, 14 de enero de 2026, la prensa del corazón amanece con la confirmación de que la "paz armada" entre Kiko Rivera e Irene Rosales se ha roto, dando paso a un conflicto abierto que amenaza con trasladarse de los platós a los juzgados.

Según informa el digital 20 minutos, el motivo que ha hecho estallar la guerra ha sido una exigencia de Kiko Rivera relacionada con su actual pareja, la bailarina Lola García. Al parecer, el DJ habría solicitado a Irene Rosales que sus hijas, Ana y Carlota, comenzaran a convivir con su nueva novia de manera inmediata y estable, una petición que Irene habría rechazado tajantemente por considerarla "prematura y desestabilizadora" para las menores.

Fuentes cercanas a la sevillana aseguran que la discusión telefónica fue de una dureza inusitada. El citado digital detalla que la crispación alcanzó tal punto que Irene decidió cortar la llamada en seco, cansada de lo que ella considera una "falta de respeto" a los tiempos de adaptación de sus hijas.

De la "familia unida" al reproche público

Para entender este estallido es necesario remontarse al verano pasado. El 27 de agosto de 2025, la pareja anunció su divorcio mediante comunicados en redes sociales que destilaban madurez. "No es un final, es una transformación", decía Kiko entonces. Irene, por su parte, confesaba meses después en el programa "Y ahora Sonsoles" que el amor se había esfumado: "Éramos familia, pero no nos sentíamos como una relación".

Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando Kiko Rivera concedió una incendiaria entrevista en "¡De viernes!" a finales de 2025. En ella, el hijo de Isabel Pantoja lanzó dardos directos contra Irene, admitiendo que en los últimos meses de matrimonio "me llegaba a molestar su presencia" y acusándola de haber ejercido más de madre que de esposa. Estos reproches, sumados a la rapidez con la que Kiko ha formalizado su relación con Lola García —a quien presentó oficialmente como "el amor de su vida" a principios de este enero—, han ido minando la paciencia de Rosales.

Irene Rosales: El fin del silencio

Irene, que durante años fue el pilar de estabilidad del DJ y quien le ayudó a superar sus adicciones, parece haber llegado a su límite. Según recoge El Español, la modelo ya advirtió en octubre que le dolería ver a Kiko con "una chica diferente cada semana", pero lo que no está dispuesta a tolerar es que la nueva vida sentimental de su exmarido interfiera en el bienestar psicológico de sus hijas.

La situación actual es de bloqueo total. Mientras Kiko Rivera pregona su felicidad en redes sociales asegurando que Lola García le ha dado "la paz que necesitaba", su entorno confirma que la relación con la madre de sus hijas es inexistente. La cordialidad que ambos prometieron mantener por el bien de las pequeñas parece haber sido solo un espejismo que ha durado apenas cinco meses.

El futuro: ¿Rumbo a los tribunales?

A día de hoy, 14 de enero, el escenario es de máxima tensión. Lo que antes se gestionaba de forma privada ahora amenaza con convertirse en una batalla mediática. Los colaboradores de televisión y expertos en crónica social ya apuntan a que Irene Rosales podría romper su silencio definitivo en una exclusiva para responder a las alusiones de Kiko sobre su falta de deseo y su rol como pareja.

La ruptura de este pacto de no agresión deja a Kiko Rivera en una posición delicada, justo cuando parecía haber encontrado la estabilidad personal y profesional. Sin el apoyo de Irene y con la relación rota con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana, Isa Pi, el DJ se enfrenta a un nuevo aislamiento familiar, esta vez provocado por el fin definitivo de la paz con la mujer que, durante una década, fue su mayor defensora.