Las indirectas de Irene Rosales: ¿un dardo envenenado contra Kiko Rivera?

Tras anunciar su separación en agosto de 2025 después de once años de relación, tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han comenzado el nuevo año presumiendo de sus respectivas parejas en redes sociales, aunque no sin ciertos mensajes que han sido interpretados como indirectas cruzadas.

Irene Rosales ha utilizado su perfil de Instagram para realizar un balance emocional de su año, enviando palabras que muchos han leído como una respuesta a la nueva etapa de su exmarido. "En 2025 me llevo experiencias, fuerza y una versión de mí que sigue evolucionando. Que en este nuevo año siga escuchándome más, eligiéndome y avanzando", compartía la colaboradora. Estas palabras de amor propio llegaron poco después de que Kiko Rivera hiciera pública su relación con Lola García. Rosales también incluyó frases más crípticas, mencionando "aquello que me retó a mirarme hacia dentro", lo que ha sido interpretado como una alusión al proceso de ruptura y a la necesidad de priorizarse tras admitir en entrevistas previas que durante su matrimonio llegó a sentirse "más madre que esposa".

"¿Cuánto dura el amor? Tanto como lo cuides y tanto como lo quieras. El tiempo me ha enseñado que el amor, con cariño, siempre sobrevive mejor al terremoto de los años", concluía Irene en otra publicación, en lo que muchos han entendido como una indirecta hacia la relación con su ya expareja. "Hay un ingrediente que actúa como recordatorio constante del valor que le das a la persona que tienes al lado: el cariño. Es la expresión más honesta del amor con el paso del tiempo. Su materia prima son los pequeños gestos del día a día que te recuerdan que la otra persona te necesita cerca. La manera en la que alguien elige recordarte cada día que te quiere (aunque ya sepas que te quiere) refleja con claridad lo que siente por ti".

A pesar de estas posibles pullas, la cordialidad parece reinar en la superficie. Irene reaccionó con un "me gusta" a la publicación donde Kiko presentaba a su nueva novia, y ha declarado públicamente que, gracias a la buena comunicación que mantienen por sus hijas, la noticia no le pilló por sorpresa. Por su parte, el DJ también ha mostrado una actitud conciliadora, llegando a ser captado en un gesto de afecto con Guillermo, la actual pareja de Irene, demostrando que ambos intentan mantener un ambiente familiar sano por el bienestar de Ana y Carlota.

Una vida nueva para Kiko e Irene

La ruptura se hizo oficial en agosto de 2025. Según las declaraciones de Irene Rosales en programas como Y ahora Sonsoles y la revista Semana, el motivo principal fue el desgaste de la convivencia y la pérdida del romanticismo. Ambos confesaron que se sentían como una "familia" pero ya no como una "pareja". Irene explicó que durante años se volcó excesivamente en el cuidado de los demás (hijas y marido), descuidando su propia felicidad.

Desde hace unas semanas, Irene mantiene una relación desde septiembre de 2025 con Guillermo, un joven sevillano al que define como alguien que la "cuida muy bien". La relación está muy consolidada: ya han realizado viajes románticos (como a Roma o a la sierra de Cádiz) y Guillermo ya convive y realiza planes familiares con las hijas de Irene y Kiko.

Por su parte, Kiko Rivera confirmó su nueva ilusión a finales de diciembre de 2025. Su pareja es Lola García (nombre artístico de Mayte Villarreal), una bailarina y coreógrafa de 38 años que participó en el programa Got Talent y que anteriormente tuvo una relación con Omar Montes. Kiko ha compartido que "el destino a veces sorprende" y Lola ya está integrada en el círculo familiar, pasando tiempo con los hijos del artista.