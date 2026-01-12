Jessica Bueno niega estar enamorada de nuevo: "Soy una chica soltera"

En los últimos días habían cobrado fuerza las especulaciones sobre la vida sentimental de Jessica Bueno, a raíz de unas imágenes captadas por la prensa en las que aparecía acompañada por un hombre en las inmediaciones de su domicilio.
Sin embargo, la modelo ha aprovechado su asistencia a unos premios para salir al paso de los rumores y negar tajantemente que mantenga una relación sentimental con un joven, identificado como Roberto.
Bueno ha defendido su derecho a conocer gente sin que ello implique un noviazgo formal. "Me han vuelto a echar novio, pero yo soy una chica soltera, lo normal es que conozca a gente, no me voy a meter ahora a monja, lo que pasa que al final me han pillado... pero lo mismo me podrían haber pillado dentro de unos meses con otra persona, lo mismo no me pillan nunca y tengo un novio formal y nadie lo sabe, esto es así", ha declarado con contundencia ante los medios.
La modelo ha pedido a la prensa que "no deis por hecho cosas que no son, por favor. Son rumores todo lo que os llega. Creo que me conocéis un poco para saber que no me metería en ningún lío, que simplemente estoy conociendo a una persona y nada más. No busquéis donde no hay".
Asimismo, ha querido aclarar que Roberto no tenía pareja cuando se conocieron y ha desmentido cualquier vínculo entre este y Kiko Rivera, asegurando que únicamente se siguen en redes sociales.