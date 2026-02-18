Suspendido el juicio entre Jaime y Jacobo Ostos: el DJ tacha el reencuentro de "circo"

Hace un año, Jaime y Jacobo Ostos protagonizaron un tenso altercado en el hotel Wellington de Madrid. Según Mari Ángeles Grajal, Jaime Ostos Jr., el hijo mayor de Consuelo Alcalá insultó y amenazó a los presentes. La disputa derivó en una denuncia cruzada: Jaime acusó a Jacobo de agresión, mientras que este respondió con una querella por denuncia falsa. La relación entre ambos está completamente rota, agravada por la disputa de la herencia de su padre.

Este miércoles, ambos han coincidido en el juzgado número 23 de Madrid. Jacobo Ostos, acompañado por su abogado, se ha mostrado tranquilo. Su letrado ha explicado que se trata de un juicio por un delito leve, donde "cada uno defenderá su versión". Por el contrario, Jaime Ostos Jr. ha evitado a la prensa accediendo a toda prisa por una entrada no permitida. Finalmente, la vista se ha suspendido.

Ha sido el abogado de Jacobo que ha explicado que "como cuestión previa han alegado unos documentos que la juez por un tema de garantías procesales ha suspendido el juicio y ya está al haberlos presentado ayer Jaime".

Jaime, serio, ha asegurado que "no ha habido encuentro" con su hermano y que "cree en la justicia y ya la justicia dirá". Jacobo, más explícito, ha lamentado el retraso: "Yo quería que se acabase hoy. Hay cosas que es mejor no pensar en ellas, no puedo decir nada"". El DJ ha calificado la situación de "un poquito circo. ¿Para qué voy a decir nada más" y se ha mostrado confiado en su inocencia de cara a la nueva fecha, fijada para el 31 de marzo.