La verdad sobre el encuentro de Carlo Costanzia y Laura Matamoros: amenazó con hacer público un capítulo de malos tratos

La noche de este viernes, el plató de ¡De Viernes! se convirtió en el escenario de una de las confesiones más crudas de Laura Matamoros. La influencer, que atraviesa un momento de máxima tensión mediática, acudió al programa para dar respuesta definitiva a los frentes abiertos con su primo, Carlo Costanzia, y para profundizar en las heridas que aún arrastra de una infancia marcada por la figura de su padre, Kiko Matamoros, y episodios de violencia en su entorno más íntimo.

El punto álgido de la entrevista llegó cuando Laura Matamoros narró, por primera vez con todo lujo de detalles, el encuentro fortuito y violento que mantuvo con su primo Carlo hace unos días. Lo que comenzó como un cruce de reproches por las opiniones de Laura en televisión, terminó, según su relato, en una coacción que ha dinamitado su relación familiar: "En mi ventanilla me encuentro a mi primo Carlo, me resulta muy extraño. Me dice que si yo sigo hablando de él y de su entorno, él se sentará a hablar del mío. Me sentí muy mal, me quedé bloqueada. Sinceramente, lloré luego, no en el momento, porque no me lo esperaba. Llamé a mi madre totalmente rota", confesó Laura ante la mirada de los colaboradores.

La gravedad de la acusación aumentó cuando Laura Matamoros reveló el contenido exacto de lo que ella interpreta como un intento de silenciarla. Según la invitada, Carlo Costanzia utilizó información extremadamente sensible de su pasado familiar para amedrentarla: "Me sacó un tema de malos tratos que ha habido en mi familia, cosas que a mí me duelen mucho. Es muy fuerte que alguien de tu propia sangre juegue o toque ese botón para que no hables. Son temas que también ha podido vivir él y me duele de corazón que los use así", sentenció visiblemente emocionada.

La sombra de Kiko Matamoros y una infancia de "ambiente insoportable"

La mención a los "malos tratos" sirvió para que Laura Matamoros profundizara en su relación con su padre. Aunque en los últimos años han mantenido una tregua pública, Laura dejó claro que el daño estructural de su niñez sigue presente. Al contextualizar su comportamiento y su carácter, señaló directamente a la convivencia que presenció en su hogar. "He vivido situaciones que me han marcado de por vida. He visto a mi madre sufrir mucho y el ambiente en mi casa era insoportable. A mi padre le quiero, pero hay cosas que hizo que son imperdonables. Crecí con un padre ausente y con un trauma que hoy sigo tratando en terapia", explicó, alejándose de la imagen de familia ideal.

La entrevista también sirvió para analizar el papel de otros miembros del clan. Laura Matamoros fue especialmente crítica con Alejandra Rubio Campos, pareja actual de Carlo, a quien acusó de no conocer toda la verdad de la historia: "Creo que a Alejandra le falta mucha información de nuestra vida y debería callarse. Carlo no le ha debido contar las cosas tal y como son, y ella defiende una posición que no se sostiene", afirmó con rotundidad.

Respecto a su tía, Mar Flores, la relación parece estar en un limbo de lealtades divididas. Aunque Mar ha intentado mantener la neutralidad públicamente, Laura Matamoros reveló que en la intimidad la situación es distinta: "Mi tía me trasladó que sabía cómo podían doler las palabras de su hijo. En privado me apoya, pero entiendo que públicamente tenga que estar con él".

Un cisma familiar irremediable

Esta intervención de Laura Matamoros no es un hecho aislado, sino el clímax de una guerra que comenzó cuando ella empezó a colaborar en programas de televisión como Espejo Público. Su postura crítica hacia el pasado de Carlo Costanzia padre y el libro de memorias de su tía Mar Flores prendieron la mecha de un conflicto que ahora ha pasado de los platós a los encuentros privados "violentos".

La ruptura con Carlo parece total, especialmente después de que el hermano de Laura Matamoros, Diego Matamoros, llegara a calificar a su primo de "matón" y sugiriera que la situación debería haber terminado en una denuncia formal.