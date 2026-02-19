Mar Flores rompe su silencio y pide "cordura" ante la guerra mediática de su hijo

Mar Flores era el único testimonio que faltaba por conocerse en el seno de la guerra mediática que se ha desatado recientemente entre su hijo, Carlo Constanzia, y Laura Matamoros. El conflicto se recrudeció después de que esta última revelase una violenta discusión con su primo, situación que aprovechó Diego Matamoros para emitir un duro comunicado haciendo alusión al teléfono 016 de atención a la violencia de género y calificando al novio de Alejandra Rubio de "matón".

Frente a esta escalada de tensión y tras el anuncio del actor de emprender medidas legales para defender su honor ante lo que considera falsas acusaciones, la modelo ha decidido intervenir. Aunque días atrás evitó pronunciarse alegando que cada uno es dueño de su vida profesional, la gravedad de los hechos la ha llevado a romper su silencio para solicitar "cordura, respeto y responsabilidad".

A través de sus historias de Instagram, Flores ha calificado la situación de "no fácil" y ha subrayado que no le parece "del todo justa" para su familia. "Me resulta inevitable no pronunciarme ante lo ocurrido en las últimas horas", reza el texto difundido en la red social.

La modelo ha querido dejar claro su amor tanto por su hijo como por su sobrina Laura, apelando al cariño histórico entre ambos para exigir que estas disputas se resuelvan en la estricta intimidad. De hecho, ha confirmado que ya ha transmitido personalmente este mensaje a los dos protagonistas del enfrentamiento.

Para concluir, Mar Flores ha lamentado el uso de "palabras muy duras", recordando que estas tienen consecuencias, y ha justificado su intervención con el único objetivo de "proteger la paz y la tranquilidad de toda mi familia", intentando así zanjar la polémica y el cruce de acusaciones públicas.