Federico, sobre la guerra Matamoros-Constanzia: "Los trapos sucios no se lavan en casa, sino donde paguen"

Continua la guerra de comunicados entre los Matamoros-Flores-Constanzia. Tras filtrarse que Laura Matamoros y Carlo Constanzia mantuvieron una tensa discusión dentro del coche de ella en Aravaca, cerca del domicilio de ambos. Después, su hermano Diego hizo un largo comunicado en el que salía el número 016 de violencia de género. Ante eso, Carlo Constanzia también hizo otro comunicado anunciando medidas legales contra sus primos y Alejandra Rubio dijo que Carlo ni siquiera sabe dónde vive su prima y que, por tanto, nunca hubo un encuentro a las puertas de su casa. Y a partir de ahí, continuó diciendo que "Carlo tiene un hijo, tiene una familia, ¿en qué momento se os va tanto la pinza? Ojalá Laura salga y rectifique todo esto. Carlo no ha estado en la cárcel por ningún delito violento. No tenéis vergüenza".

Por si fuera poco, esta noche Laura va a estar en "De Viernes" donde en el avance ha hecho una advertencia a Alejandra y le dice que "si quieres saber el motivo por el que Carlo sabe dónde vivo, revisa su WhatsApp".

Mar Flores, ha querido zanjar la polémica mediando entre su hijo, la madre de su nieto diciendo que "los trapos sucios se lavan en casa". Algo con el que el director de Es la Mañana de Federico no está de acuerdo, ya que en esa familia "Los trapos sucios no se lavan en casa, sino donde paguen".

Las más de 1.800 referencias que aparecen sobre el expríncipe Andrés en los archivos de Epstein desclasificados recientemente, desembocaron en la detención ayer más de diez horas bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de cargo público en relación con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La acusación que ha motivado la detención sostiene que Andrés compartió documentos oficiales sobre visitas a Asia y oportunidades de inversión para Epstein, y que es un delito de alta traición.

La foto que hoy aparece en la portada de los medios de todo el mundo, es el momento en el que Andrés salió de la comisaría, recostado en el asiento trasero de un vehículo y con cara de espanto. En cuanto a su esposa, Sarah Ferguson, sigue en paradero desconocido.