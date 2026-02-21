Todo por el dinero: así fue el desagradable cara a cara de Paola Olmedo y José María Almoguera

La noche de ayer, el plató de ¡De Viernes! albergó uno de los reencuentros más esperados de la crónica social. José María Almoguera y Paola Olmedo se sentaron frente a frente para tratar de desenredar una madeja de reproches económicos, desacuerdos legales y heridas familiares que arrastran desde su separación hace casi dos años. Con el divorcio aún sin firmar y la sombra de una deuda con Hacienda sobrevolando la mesa, el nieto de María Teresa Campos y su exmujer protagonizaron un intercambio de golpes dialécticos donde la "cordialidad" brilló por su ausencia.

El eje central de la disputa fue el bloqueo del convenio regulador. Mientras Almoguera sostiene que ha facilitado hasta seis versiones distintas del acuerdo, Paola insiste en que las cláusulas propuestas buscan "atarla" de pies y manos, especialmente en lo relativo a su imagen pública y la de su hijo menor: "He mandado seis documentos de acuerdo y a todos les has sacado objeciones. Lo único que quiero es firmar, un convenio y que tengamos una estabilidad, que es lo principal", lanzó Almoguera con un tono de evidente agotamiento.

Paola, por su parte, no tardó en rebatir esta versión, señalando que la "cláusula de no agresión pública" que José María pretende imponer es, a su juicio, una forma de censura. "No me gusta que se me tome por tonta. Lo que antes valía ahora no vale porque él ha decidido tomar el mando de todo", replicó la esteticista, quien acusó a su exmarido de ser el responsable de que el proceso se dilate innecesariamente.

La guerra del dinero: exclusivas, impuestos y facturas

Uno de los momentos más ásperos de la noche llegó con el desglose de las cuentas pendientes. Almoguera sacó a relucir la gestión económica de las exclusivas que concedieron como pareja, acusando a Olmedo de no haber cumplido con sus obligaciones fiscales. "Cuando se emite una factura de una exclusiva tiene dos retenciones: IVA e IRPF. Yo le di el 50% de todo a ella, sin descontar impuestos. Me he hecho cargo del 50% del 100% de la exclusiva. Me inmolé absolutamente para protegerla de las críticas, pero ahora resulta que soy yo el que debe dinero", explicó José María.

La respuesta de Paola fue lapidaria, sugiriendo que el interés de su exmarido ha pasado de ser sentimental a puramente monetario: "Yo no tiro la piedra y escondo la mano. Se la tiro y se la tiro. A él le interesa más el dinero que cualquier otra cosa en este momento".

El "trauma" de las Campos: Carmen Borrego como detonante

El contexto de la ruptura volvió a centrarse en la figura de Carmen Borrego. Ambos coincidieron en que la exposición mediática de su embarazo y la boda fue el "punto de no retorno". Almoguera defendió su decisión de participar en aquellas exclusivas como un intento de "frenar el golpe" y llevarse él "las hostias" en lugar de Paola, pero ella mantiene que se sintió vendida por su propia familia política: "Creía que conocía a la persona con la que me casé, pero de un tiempo a esta parte has cambiado tanto que no te reconozco", confesó Almoguera. Paola sentenció el momento con una frase definitiva: "Me has decepcionado mucho. Los dos hemos cambiado, pero tú has decidido que tu vida sea la televisión".

Este cara a cara no es casual. Paola Olmedo ha sido confirmada como concursante de Supervivientes 2026, un paso profesional que ha terminado por dinamitar la poca privacidad que quedaba en su relación con Almoguera. El hijo de Carmen Borrego, que ahora ejerce como colaborador televisivo, ve en este movimiento una contradicción con el deseo de anonimato que Paola siempre defendió.

La tensión entre ambos refleja el cisma total en el clan Campos. Mientras Alejandra Rubio y los Matamoros libran su propia batalla en otros platós, José María parece haber decidido cerrar su propio frente antes de que la madre de su hijo salte del helicóptero en Honduras, aunque la firma del divorcio parezca hoy más lejana que nunca.