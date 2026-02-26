La drástica decisión de Melody que confirma el distanciamiento definitivo con su pareja

Los rumores sobre una posible crisis sentimental entre la cantante Melody y su pareja, el deportista Ignacio Batallán, han cobrado una fuerza inusitada en las últimas horas tras un movimiento en el entorno digital que, en los tiempos que corren, suele equivaler a un comunicado oficial de ruptura: ambos han dejado de seguirse en sus perfiles de Instagram. Este "unfollow" mutuo ha encendido todas las alarmas en la prensa del corazón, especialmente dada la discreción con la que la artista sevillana siempre ha manejado su vida privada, y más aún tras el nacimiento de su primer hijo, Cairo, hace apenas un año.

La pareja, que lleva aproximadamente cuatro años de relación, ya superó importantes desafíos durante el pasado año 2025. Tras la participación de Melody en el Festival de Eurovisión, donde representó a España con una gran expectación mediática, la cantante tuvo que desmentir tajantemente los rumores de separación que ya entonces planeaban sobre ellos. En aquel momento, Melody se mostró firme, asegurando que estaban "más unidos que nunca" y pidiendo respeto por su estabilidad familiar en un periodo de gran carga emocional marcado por el fallecimiento del padre de Ignacio y el agotamiento tras el certamen internacional.

Ante el revuelo generado, el entorno más cercano a la cantante ha intentado calmar las aguas. Lorenzo Ruiz, padre de Melody, ha roto su silencio en el programa El tiempo justo para tratar de normalizar la situación. Con un tono que oscilaba entre el escepticismo y la protección, Ruiz ha negado que exista un problema grave, achacando la distancia a los intensos compromisos laborales de su hija, quien recientemente ha estado trabajando en Miami y ahora se encuentra en Madrid. No obstante, su declaración de que "de momento, no hay nada de ese tema" no ha terminado de convencer a los seguidores, quienes ven en ese "de momento" una puerta abierta a futuras confirmaciones.

Mientras tanto, Ignacio Batallán mantiene un silencio absoluto. El preparador físico y deportista, que siempre ha optado por un segundo plano mediático a pesar de la fama de su pareja, no ha realizado movimientos públicos más allá del ya mencionado borrado de rastro digital respecto a Melody. En un mundo donde la interacción en redes es el termómetro de las relaciones, el hecho de que ninguno de los dos aparezca ya en la lista de seguidores del otro sugiere que, independientemente de la versión oficial, la armonía que reinaba en la familia ha sufrido un revés significativo. Solo el tiempo, o quizás el paso de Melody por la isla, terminará por aclarar si este es un bache pasajero o el final definitivo de una de las parejas más estables del panorama artístico nacional.