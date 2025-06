Pablo Motos confirma el veto de Melody en 'El Hormiguero': "Nos la bloquearon desde el primer momento"

Melody reapareció anoche en el programa El Hormiguero, en lo que fue su primera entrevista televisiva tras su paso por Eurovisión y la posterior polémica con RTVE. La cantante habló sin rodeos de todos los comentarios realizados durante las últimas semanas y afirmó sentirse "tranquila" y muy agradecida por el apoyo recibido por parte del público.

La artista sevillana hizo una entrada espectacular al plató interpretando su ya popular Esa diva, mezclada con su nuevo single El apagón. Apareció descendiendo de una especie de columpio, algo que, supuestamente, RTVE no le permitió hacer en Eurovisión, aunque sí se había realizado en el Benidorm Fest.

Sin embargo, ese no fue el único detalle llamativo: cuando apareció el cuerpo de baile, Melody volvió a apostar por cinco hombres, los mismos que la acompañaron en el festival de preselección, y no por el cuerpo de baile mixto que finalmente se presentó en Eurovisión.

La supuesta prohibición

Pablo Motos fue quien sacó a la luz uno de los temas más comentados: la supuesta prohibición por parte de RTVE para que Melody acudiera al programa antes de que finalizara su contrato. "Siempre hemos traído a todos los concursantes de Eurovisión: Chanel, Blanca Paloma… Excepto Nebulossa, que no se sintieron preparados. Este año pedimos traer a Melody, pero nos la bloquearon desde el primer momento. La hemos traído una vez terminado su contrato", explicó Motos.

Durante la conversación, Melody ofreció su versión de los hechos sobre los rumores surgidos tras cancelar su aparición en el programa de RTVE conducido por David Broncano. Según explicó, la entrevista estaba programada "desde hace dos meses", pero solicitó unos días de descanso y posteriormente comenzaron a circular informaciones que ella niega rotundamente.

💬 @soyyomelody: "Yo estoy acostumbrada a cantar y no estar continuamente en una crítica" #MelodyEH pic.twitter.com/p6wW2dU32F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2025

"Desde que pedí que quería unos días de descanso, se han dicho cosas de mí que no son verdad, pero no hago caso", aseguró. En todo momento se mostró serena y centrada en su identidad como artista: "Me hago mi propio mundo. Soy artista, estoy acostumbrada a cantar, no a estar en una crítica".

La víctima

Al ser preguntada por si sintió que su figura fue utilizada para generar controversia ajena a lo musical, Melody fue clara: "Los medios han dicho cosas de mí que no me han parecido acertadas. Puedo gustar más o menos, pero siempre he dicho que soy una chica que ha ido con su verdad y sin faltar el respeto".

Además, negó tajantemente algunas de las acusaciones que circularon en redes y prensa: "Ni he cobrado 150.000 euros por un pacto para hacer una exclusiva ni nada. Hay gente que dice que me hago la víctima, pero no es la verdad".

Su paso por Eurovisión

La cantante también reflexionó sobre su paso por Eurovisión, reconociendo que fue una experiencia intensa, tanto positiva como negativa. "Se ha creado mucha controversia y ha habido gente que ha sido muy dura, no se han puesto en mi piel. Caí mal por lo que dije y me han atacado de una forma… Pero prefiero decirlo así y que la gente vea que soy auténtica, a no querer ser algo que no soy".

A pesar de todo, subrayó que vivió momentos emocionantes: "Hubo momentos en los que decía ‘me voy’. Nunca pensé que iba a ganar Eurovisión. Sabía que podían existir muchos factores. Cuando hicimos la actuación me quedé muy satisfecha, pero con la puntuación me quedé en shock", sentenció la cantante sevillana.

Melody no quiso desperdiciar la oportunidad de agradecer a quienes, para ella, han sido su pilar más importante: "He tenido una familia maravillosa. Sin ellos, quizá no hubiera aguantado tantos años. Estos últimos meses han sido una montaña rusa de emociones y a ellos y a todo el público, además de todo el equipo que me ha acompañado en este proceso, quiero darles las gracias".