Melody, muy dura con David Broncano y 'La Revuelta' en su reaparición: "Voy a programas en los que se me respete"

Melody reapareció este lunes en la esperada rueda de prensa que pospuso tras quedar antepenúltima en el festival de Eurovisión. Custodiada por su equipo y bajo la atenta mirada de José Pablo López, presidente de RTVE, situado en primera fila, la artista rompió su silencio nueve días después de cancelar los compromisos profesionales que tenía programados al llegar a España desde Suiza.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, entregó 12 rosas a Melody a su llegada a los estudios de Prado del Rey, donde valoraron la actuación y hablaron del revuelo generado. "Me sorprende muchísimo la que se ha liado, algo muy bueno ha pasado para que haya una expectación tan grande", dijo la cantante al principio de la charla, que además reconoció sentirse "muy orgullosa" del trabajo realizado.

La intérprete de Esa diva se valió de un comunicado escrito para mencionar sutilmente el conflicto entre Israel y Palestina: "Para mí, profesionalmente hablando, lo más importante es la música, el arte y respetar el espíritu de paz con el que nació el festival de Eurovisión, que es el de unir a los pueblos a través de la música. Hay ciertas cosas que se salen del ámbito artístico y de las que no sé, pero quiero dejar claro que por encima de todo deseo que haya amor y paz y que esos conflictos que hay en muchos lugares del mundo se acaben. Los derechos de las personas están por encima de todo y nos merecemos estar en paz. Amo el arte, el amor y la paz".

Melody también hizo referencia a las críticas que ha recibido en la última semana por cancelar su agenda, como ocurrió con el plantón a David Broncano y La Revuelta: "Como hablar es gratis, me ha dolido un poquito que compañeros de algunas cadenas o de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona y mi actuación. Dejé muy claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Si pedí unos días de descanso, por encima de todo también está la salud mental", comenzó.

🔴 ÚLTIMA HORA David Broncano deja en evidencia a Melody, tras contar en directo en su programa #LaRevuelta que Melody les había dejado tirados a media hora de comenzar el programa, porque estaba enfadada. pic.twitter.com/uf6r72SfHb — COMENTO TV 📺 (@comentemostele) May 19, 2025

"Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero la salud mental no es para llevarla al humor porque cada uno luchamos con nuestra mochilita y hay que respetarlo. Al igual que yo respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y el número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. Me parece fatal que lleguen a reírse del propio canal y de la artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte", añadió.

Pues el primer palito de Melody va para Broncano y 'La Revuelta'. #LaFamilia26M pic.twitter.com/2pYJe6BAB2 — Miss Kokoro (@KokoroMiss) May 26, 2025

La cantante reconoce que no es una artista "que busque la polémica" y no entiende las críticas. "Siempre me habéis visto el talante positivo, lo que no quiere decir que no haya llorado antes. Pero comenté que una vez que terminase, necesitaba unos días de descanso y estar con mi familia. Eurovisión son muchos meses de dedicación que he puesto por encima de todo porque había dado mi palabra a España de que iba a estar a tope. Dejé claro que una vez terminara, me iría unos días a mi casa. Se ha creado un revuelo total y muchas especulaciones. Se habla mucho de la conciliación laboral y me sorprende que no se entendiese que pudiera tener unos días tranquilos en casa", expresó.

Tras su intervención, contestó a preguntas de la prensa y confesó que "ahora mismo no" irá a La Revuelta. "Voy a ir a los programas en los que se me respete y me den mi sitio como artista. Siempre estoy abierta a unas disculpas porque como persona entiendo que nos podemos equivocar. Pero eso tiene que llegar...", apuntó. La versión que dio Broncano en su programa es que Melody "se ha enfadado" y le dejó plantado a pesar de que su visita estaba programada con dos meses de antelación. "Ha llegado, se ha ido a su casa directamente, ha bajado las persianas y está allí tranquilamente", bromeó entonces el presentador.

Silencio por contrato

Durante la rueda de prensa Melody aclaró que tiene prohibido hacer cualquier referencia política por contrato, por lo que está al margen de los mensajes pro Palestina que hicieron los presentadores de TVE así como Pedro Sánchez. "Además de que yo no me voy a meter, una vez que hice el Benidorm Fest se me exige por contrato no hacer comentarios políticos y traigo escrito lo que dice: ‘Será motivo de rechazo y exclusión las candidaturas que utilicen lenguaje inapropiado u ofensivo. Mensajes o gestos políticos que pudieran sufrir el riesgo de ser expulsadas de Eurovisión’".

A pesar de todo, TVE y el Gobierno pasaron por encima de la artista y aprovecharon la audiencia del festival para lanzar su propaganda. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina", se leyó antes de la final en Basilea.