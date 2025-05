La encerrona a Melody en su rueda de prensa en RTVE

En el viaje oficial a Vietnam de Emmanuel y Brigitte Macron, ha sido protagonista un "supuesto" manotazo que ha recibido el presidente. Circulan varias versiones del manotazo, desde que ha sido la inteligencia artificial, una riña fruto del cansancio por un viaje largo, incluso el propio Macron ha tenido que desmentir cualquier escena de disputa: : "Pura y sencillamente, mi esposa y yo estábamos haciendo bromas, entre nosotros. Eso es todo. Desde hace semanas, ya hemos sido víctimas de otros intentos de montaje de historietas sin fundamento, como lo del consumo de cocaína en un tren, o un «mano a mano» con el presidente turco. Todo eso es falso. Es necesario que todo el mundo se calme y no haga el juego de quienes llevan intentando hacernos daño, desde hace tiempo".

Ayer tuvo lugar la rueda de prensa de Melody, custodiada por el presidente del RTVE y la directora de comunicación del ente público para explicar cómo se sentía tras Eurovisión y para evitar que no pudiera decir nada que no procediera. Estuvo comedida, aunque se fue calentando a medida que sucedía la rueda de prensa. Prefirió no no entrar en cuestiones políticas aunque se mostró tajante a la hora de pronunciarse sobre los comentarios que hizo David Broncano: "Me ha dolido que algunos compañeros de algunas cadenas, o de la misma RTVE, hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona o hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa, y se han dicho cosas que no son. Cuando he pedido días de descanso, creo que por encima de todo está la salud mental. Ha habido algún programa de TV que se ha reído de que me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y de que necesitaba tiempo. Y no me parece. No me gusta esa doble moral, que se hable de la salud mental, yo pida un descanso y se me vaya al cuello", en una clara alusión a Broncano.

Asimismo, Melody comentó que fue una sorpresa el puesto en el que quedó en la Final de Eurovisión. También indicó que no quería hablar de cuestiones políticas aunque horas después de la rueda de prensa, el ente se ha visto obligado a emitir un comunicado urgente con respecto a lo comentado por la cantante. Dicho comunicado afirma que "en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos", escriben en primer lugar. Tras esto, añaden: "Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político".