La reaparición de Melody este lunes tras el batacazo sufrido en Eurovisión ha dejado dos víctimas: la delegación de RTVE, a la que acusó de alterar y modificar su propuesta musical con ‘Esa Diva’ haciendo que perdiese fuerza y carácter, y David Broncano, al que acusó de bromear con su salud mental a raíz de su negativa a acudir al programa alegando cansancio y necesidad de reposo tras la final del certamen.

La artista a contestó a las oportunistas palabras del presentador de La Revuelta, que una vez más se victimizó por el ‘plantón’ de un invitado, aprovechando para bromear sobre su estado: "Me sabe mal porque ha habido otros que si es verdad que vamos un poco a última hora con los invitados", dijo el presentador el pasado lunes. "Se ha ido directamente a su casa, creo. Ha bajado las persianas y está allí tranquilamente. Le deseamos que se recupere emocionalmente".

Unas palabras que han dolido especialmente a la cantante que ahora se niega a acudir al programa, asegurando que solo visitará espacios de televisión donde se le respete: "Voy a ir a los programas donde me respeten y me den mi sitio pero siempre estoy abierta a unas disculpas", dijo en la rueda de prensa que tuvo lugar en las instalaciones del ente público en Prado del Rey.

Además, señalaba la doble moral de Broncano y su equipo, quiénes no dudaban en comentar con sorna su necesidad de desconexión tras Eurovisión mientras por otro lado hablan de la importancia de cuidar la salud mental: "Yo soy más humorista que cualquier humorista porque me encanta el cachondeo, pero la salud mental no es para llevarla al humor porque cada uno luchamos con nuestra mochilita y hay que respetarlo. Al igual que yo respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y el número porque yo no me meto en las audiencias de cada uno. Me parece fatal que lleguen a reírse del propio canal y de la artista que ha hecho que España entera se una por amor al arte".

Como era de esperar la respuesta del presentador de La Revuelta no ha tardado en llegar, volviendo utilizar pullas disfrazadas de humor para hablar sobre la artista: "Se ha enfadado. Dijimos que a lo mejor no estaba enfadada y se había cansado pero no, estaba enfadada", dijo Grison, invitando a Broncano a hablar del tema. "¿Qué ha dicho?", se preguntó, a lo que su compañero de explicó: "Se ha enfadado ella con nosotros. Pero admite disculpas".

"¿Esto es cierto? Esto de no hacer el programa en directo...claro, vengo aquí y estoy vendido. Me ha dicho hijo de puta y ahora no le puedo contestar", respondió Broncano, a lo que Ricardo Castella matizaba: "No, ella ha sido educada. Dile que le pides disculpas y que le invitas a una boda el 5 de julio".

Intentando aprovechar el tirón de la sevillana, en un intento desesperado por volver a superar en audiencia a El Hormiguero, Broncano instó a los espectadores a esperar al día siguiente, este martes, para dar una respuesta a la artista: "Luego lo miro y mañana digo algo pero la hemos invitado muchas veces aquí. La invitamos antes de Eurovisión, luego canceló un rato antes. No dijimos nada (...) A mí me cae muy bien Melody pero voy a hacer como en la televisión nacional, mañana hago un análisis".