Benidorm Fest 2026 presenta a sus 18 artistas: el punto de partida hacia Eurovisión

El Benidorm Fest 2026 ya ha dado el pistoletazo de salida. RTVE ha presentado oficialmente las candidaturas que competirán por alzarse con el micrófono de bronce y un premio de 150.000 euros, en una edición que promete consolidar el certamen alicantino como una de las grandes citas musicales del año.

El festival celebrará su quinta edición los días 10, 12 y 14 de febrero, con dos semifinales y una gran final que conmemorará el aniversario del formato. Tras los éxitos de Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, el certamen busca al nuevo representante que conquiste al público y continúe la senda del éxito español en Eurovisión.

¿Eurovisión sí o no?

El Benidorm Fest 2026 seguirá adelante independientemente de la situación de Israel en el Festival de Eurovisión. Según la votación del Consejo de Administración de RTVE, España se retiraría del certamen europeo junto a otros cuatro países si la UER no expulsa a Israel, en respuesta al "genocidio" cometido en Gaza.

Sin embargo, la reciente firma del tratado de paz ha generado confusión sobre el futuro de esta medida. Todavía no está claro si el debate quedará aparcado o si RTVE mantendrá su decisión de no participar mientras Israel continúe en la competición.

Los 18 artistas participantes del Benidorm Fest 2026

Más allá de la polémica, la edición de este año destaca por su mezcla de culturas, estilos y generaciones, con una fuerte presencia latinoamericana, artistas con raíces marroquíes y egipcias, y nombres consolidados junto a nuevas promesas. Estos son algunos de los 18 artistas que darán forma al Benidorm Fest 2026.

Asha . Cantante y compositora marroquí, Asha ha trabajado con Becky G, C. Tangana y Danna Paola. Con más de 22.000 oyentes mensuales, fusiona sus raíces multiculturales en varios idiomas. También compuso Palante, la canción de Soleá para Eurovisión Junior 2020.

. Cantante y compositora marroquí, Asha ha trabajado con Becky G, C. Tangana y Danna Paola. Con más de 22.000 oyentes mensuales, fusiona sus raíces multiculturales en varios idiomas. También compuso Palante, la canción de Soleá para Eurovisión Junior 2020. Atyat . De raíces egipcias y nacida en España, llega como una de las nuevas promesas del certamen. Con algo más de 3.700 oyentes, busca en Benidorm el impulso que necesita para hacerse un hueco en la música nacional.

. De raíces egipcias y nacida en España, llega como una de las nuevas promesas del certamen. Con algo más de 3.700 oyentes, busca en Benidorm el impulso que necesita para hacerse un hueco en la música nacional. Dani J. Con casi 600.000 oyentes mensuales, es referente de la bachata europea. Ha dado más de 350 conciertos en 30 países y ahora quiere conquistar al público español con su estilo romántico y bailable.

Con casi 600.000 oyentes mensuales, es referente de la bachata europea. Ha dado más de 350 conciertos en 30 países y ahora quiere conquistar al público español con su estilo romántico y bailable. Dora y Marlon Collins . La madrileña Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, une su voz con la del cubano Marlon Collins. Juntos prometen una fusión de pop alternativo y sonidos urbanos.

. La madrileña Dora Postigo, hija de Bimba Bosé, une su voz con la del cubano Marlon Collins. Juntos prometen una fusión de pop alternativo y sonidos urbanos. Funambulista . Con más de 700.000 oyentes, es uno de los nombres más reconocidos del cartel. Tras años de éxitos en radio y en Eurovisión Junior, llega a Benidorm dispuesto a conquistar otro escenario.

. Con más de 700.000 oyentes, es uno de los nombres más reconocidos del cartel. Tras años de éxitos en radio y en Eurovisión Junior, llega a Benidorm dispuesto a conquistar otro escenario. Greg Taro . Criado entre Alemania y España, Greg Taro, hermano de Álvaro Soler, mezcla pop internacional con toques electrónicos. Ha compuesto para Eurovisión y supera un millón de oyentes mensuales.

. Criado entre Alemania y España, Greg Taro, hermano de Álvaro Soler, mezcla pop internacional con toques electrónicos. Ha compuesto para Eurovisión y supera un millón de oyentes mensuales. Izan Llunas . Hijo del eurovisivo Marcos Llunas, Izan busca abrir una nueva etapa con un sonido más moderno. Con 53.000 oyentes, combina pop y electrónica con frescura juvenil.

. Hijo del eurovisivo Marcos Llunas, Izan busca abrir una nueva etapa con un sonido más moderno. Con 53.000 oyentes, combina pop y electrónica con frescura juvenil. Kenneth . El venezolano conocido por La Voz Kids, fusiona afrobeat, R&B y dancehall. Con 260.000 oyentes, representa la energía latina del Benidorm Fest.

. El venezolano conocido por La Voz Kids, fusiona afrobeat, R&B y dancehall. Con 260.000 oyentes, representa la energía latina del Benidorm Fest. Kitai . Única banda del año, Kitai lleva más de una década de carrera y cuenta con 20.000 oyentes mensuales. Su propuesta rock promete ser una de las más potentes del festival.

. Única banda del año, Kitai lleva más de una década de carrera y cuenta con 20.000 oyentes mensuales. Su propuesta rock promete ser una de las más potentes del festival. Ku Minerva . Treinta años después de su hit Llorando por ti, vuelve con ganas de revivir el sonido eurodance de los 90. Con más de 100.000 oyentes, promete un toque nostálgico y bailable.

. Treinta años después de su hit Llorando por ti, vuelve con ganas de revivir el sonido eurodance de los 90. Con más de 100.000 oyentes, promete un toque nostálgico y bailable. Luna Ki . Tras retirarse en 2022, Luna Ki regresa sin autotune y con un nuevo sonido. Con 180.000 oyentes, sigue siendo una de las artistas más carismáticas y experimentales del panorama pop.

. Tras retirarse en 2022, Luna Ki regresa sin autotune y con un nuevo sonido. Con 180.000 oyentes, sigue siendo una de las artistas más carismáticas y experimentales del panorama pop. María León y Julia Medina . El dúo formado por la mexicana María León (1,2 millones de oyentes) y la gaditana Julia Medina (88.000) promete emoción y fuerza vocal. Una colaboración que une dos generaciones.

. El dúo formado por la mexicana María León (1,2 millones de oyentes) y la gaditana Julia Medina (88.000) promete emoción y fuerza vocal. Una colaboración que une dos generaciones. MAYO . Desde OT 2023, MAYO se ha consolidado con su electropop bailable. Con 200.000 oyentes, busca en Benidorm el salto definitivo tras su debut discográfico.

. Desde OT 2023, MAYO se ha consolidado con su electropop bailable. Con 200.000 oyentes, busca en Benidorm el salto definitivo tras su debut discográfico. Mikel Herzog Jr . Hijo del representante español de 1998, Mikel Herzog Jr. llega al festival con fuerza y guiños a su herencia musical. Su presencia promete emoción y espectáculo.

. Hijo del representante español de 1998, Mikel Herzog Jr. llega al festival con fuerza y guiños a su herencia musical. Su presencia promete emoción y espectáculo. Miranda! y BailaMamá . Los argentinos Miranda! (más de 11 millones de oyentes) son el nombre más internacional del cartel. Actuarán junto a BailaMamá, proyecto de Óscar Ferrer (Varry Brava), en una colaboración llena de ritmo y energía.

. Los argentinos Miranda! (más de 11 millones de oyentes) son el nombre más internacional del cartel. Actuarán junto a BailaMamá, proyecto de Óscar Ferrer (Varry Brava), en una colaboración llena de ritmo y energía. Rosalinda Galán . Desde Cádiz, Rosalinda Galán trae una copla moderna y fresca. Con 1.500 oyentes, representa a las voces emergentes con sello andaluz.

. Desde Cádiz, Rosalinda Galán trae una copla moderna y fresca. Con 1.500 oyentes, representa a las voces emergentes con sello andaluz. The Quinquis. Formados por Marcos Miranda, Maxi Jeremies y Reys (Miss Caffeina), The Quinquis combinan rap, funk y electrónica con una estética setentera.

Formados por Marcos Miranda, Maxi Jeremies y Reys (Miss Caffeina), The Quinquis combinan rap, funk y electrónica con una estética setentera. Tony Grox y LUCYCALYS. El productor Tony Grox (259.000 oyentes) y la cantante LUCYCALYS presentan una propuesta experimental que fusiona flamenco y electrónica. Una combinación arriesgada que promete sorprender.

¿Tienes favorito?