Las consecuencias de que España no participe en Eurovisión

El Consejo de Administración de RTVE ha anunciado este martes por mayoría de votos que España no participará en el próximo Festival de Eurovisión en caso de que Israel lo haga. La decisión, respaldada por los consejeros del PSOE, PNV y otros partidos de izquierda, contó con la oposición del Partido Popular y la abstención de Junts. Con ello, España se suma a Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda, que ya habían anunciado su retirada del certamen en protesta por la participación de Israel en plena ofensiva militar en Gaza.

Todas las consecuencias que afectarían a España

El Festival de Eurovisión es seguido cada año por más de 150 millones de espectadores en todo el mundo, una plataforma única para artistas emergentes y consolidados. Un total de 65 actuaciones son las que ha hecho España en Eurovisión desde que participó por primera vez en 1961, incluyendo la de 2020 que no se llegó a celebrar por la pandemia, y son las canciones con las que nuestro país ha hecho historia. La retirada supone la pérdida de visibilidad internacional para la música española, por lo que España dejará escapar así un escaparate mediático y cultural de enorme repercusión.

En el plano institucional, la decisión debilita el papel de España dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Como miembro del Big Five, España cuenta con plaza asegurada en la final y con peso en las decisiones estratégicas de la organización. Este grupo lo conforman cinco países, junto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, desde 2011 debido a que son los más contribuyentes a la organización del festival. La retirada de España reduce esa influencia y cuestiona su posición privilegiada.

En el terreno económico, RTVE pierde uno de sus grandes eventos televisivos del año. Aunque la cadena pública se ahorra la cuota de participación, también renuncia a un espacio que genera interés, audiencia y conversación social, situándose entre las emisiones más comentadas de la temporada. A nivel publicitario, la ausencia podría tener un impacto indirecto, ya que Eurovisión actúa como escaparate para la propia marca RTVE, reforzando su imagen como referente en entretenimiento y cultura.

¿Qué pasará con el Benidorm Fest?

Uno de los principales afectados es el Benidorm Fest, el festival que nació como preselección española para Eurovisión. Aunque RTVE ha asegurado que seguirá adelante, lo cierto es que sin Eurovisión el certamen pierde parte de su atractivo internacional y su razón fundacional, lo que podría afectar a medio plazo a su consolidación. Por ello, la retirada también impacta directamente en la ciudad de Benidorm que ha visto cómo el festival se convertía en un motor turístico y cultural. La llegada de miles de fans, periodistas y artistas dejaba un notable impacto económico en hoteles, restaurantes y comercios locales, además de reforzar la imagen de la ciudad como destino cultural y musical.

La decisión ha provocado reacciones encontradas entre los eurofans españoles, una de las comunidades más activas de Europa. Para muchos, la ausencia de España en el certamen supone un retroceso cultural y una pérdida de identidad en un espacio que cada año genera debate, ilusión y un fuerte seguimiento en redes sociales y medios de comunicación. Además, en los últimos años el evento ha demostrado su capacidad para atraer a un público joven, un segmento estratégico para la televisión pública en plena transformación digital. Renunciar a esta cita implica perder un espacio de conexión con nuevas audiencias y, con ello, una oportunidad de modernizar su oferta y consolidar su relevancia en el panorama audiovisual.

¿Y con EuroJunior?

Finalmente, la medida podría afectar también a la participación de España en Eurovisión Junior. Aunque se trata de un certamen independiente, la salida de la versión adulta podría enfriar el compromiso de RTVE con la edición infantil, reduciendo aún más la presencia española en el universo eurovisivo.