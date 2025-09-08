"Habrá que tomar medidas": Urtasun exige que se expulse a Israel de Eurovisión o España se retirará

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha planeado este lunes que España reconsidere su participación en Eurovisión si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no toma medidas para expulsar a Israel del concurso, y ha calificado lo que ocurre en la Franja de Gaza de "genocidio".

Durante su intervención en el programa La Hora de La 1, Urtasun ha dicho que: "Si Israel participa y no logramos expulsarla, pues habrá que adoptar medidas. Yo no creo que podamos normalizar la participación de Israel en los foros internacionales como si nada ocurriera".

Aunque ha reconocido que la decisión final sobre la participación de España en Eurovisión recae en Radio Televisión Española (RTVE), ha subrayado que el Gobierno no puede mantenerse al margen de la situación actual. "Esa es una decisión que corresponde a TVE, pero habrá que tomar medidas si la situación continúa como hasta ahora", insistió el ministro.

Apoyo a protestas culturales y deportivas

Urtasun ha respaldado el rechazo a la presencia institucional de Israel en eventos internacionales, como ocurrió recientemente durante la Vuelta Ciclista a España, donde se protestó contra la participación de un equipo israelí.

"He celebrado las protestas en la Vuelta Ciclista contra la participación de un equipo israelí en la carrera. No podemos normalizar que Israel participe de estas cuestiones", declaró. En este sentido, recalcó que, tanto en Eurovisión como en competiciones deportivas internacionales, "hay una cierta representación del país. No es un artista individual", en referencia a la responsabilidad institucional que, a su juicio, representa la presencia israelí en este tipo de eventos.

La posición crítica de Urtasun no es nueva. El ministro recordó que tanto Sumar como el propio presidente del Gobierno han solicitado anteriormente la expulsión de Israel del certamen europeo. Según Urtasun, permitir que Israel siga participando "normaliza" su presencia en foros internacionales mientras continúa su actuación militar en Gaza.

"No se puede normalizar su participación en foros internacionales como si nada ocurriera", reiteró el ministro, quien insistió en la necesidad de adoptar medidas más contundentes si la comunidad internacional no responde.