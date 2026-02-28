Elena Rivera se casa con quien ha sido su novio durante los últimos 15 años

De manera natural, aunque por sorpresa, nos hemos enterado por ella misma que se casa de aquí al verano. Elena Rivera aún no ha convenido con su novio, David Redondo, cuál será la fecha y el lugar del enlace. Siempre la pareja ha mantenido total reserva respecto al tiempo que llevan juntos desde hace quince años, de ahí que, de la noche a la mañana, la actriz mañica haya decidido anunciar la buena nueva. Eso sí: ha adelantado que irán los justos a la boda evitando que se produzca un multitudinario evento. Los "paparazzi" ya están avisados y es de suponer que vigilen los pasos de los novios, sobre todo de ella.

Elena Rivera ha llevado una carrera ascendente hasta convertirse en la excelente actriz que es ahora. Lo demuestra estos días a través de la serie "Perdiendo el juicio", que Antena 3 emite en horario nocturno cada jueves. Son diez los capítulos de que consta. Ella es la protagonista, la abogada Amanda, quien afronta una nueva etapa en su vida profesional. En el pasado era una brillante jurista. Luego de un fracaso matrimonial, atravesó una crisis de salud mental, que la apartó del bufete donde prestaba sus servicios. Y cuando para subsistir volvió a vestir la toga atravesó un periodo controvertido. Mujer de carácter complicado, a la que Elena Rivera dota de impulsos dramáticos, silencios contenidos, miradas y gestos que la convierten en una de las mejores intérpretes, hoy en día, de su generación.

Mirando hacia atrás, desde ‘Cuéntame’

Nacida en Zaragoza, de padres oriundos de La Mancha y Extremadura, nació el 29 de agosto de 1992. Desde muy niña, y sin que en su caso tuviera ascendientes del mundo artístico, se caracterizó por su buen oído: cantaba cualquier pieza de moda que sonara en la radio o la televisión. De tal manera que sus progenitores no le impidieron (todo lo contrario) participar en programas musicales en la pequeña pantalla, caso de "Menudas estrellas".

Sin descuidar sus estudios, llegando a seguir los cursos de Magisterio en su especialización infantil, Elena Rivera fue interviniendo en series de televisiones. En ese aspecto, su currículo marca las apariciones en "Alba", "Los herederos de la tierra", "Inés del alma mía", "Camilo Superstar"… En 2022 tuvo la satisfacción de grabar un disco, "Locos por el ritmo" y, como su vocación musical nunca la abandonó, en otro de los espacios televisivos, "Tu cara me suena", se atrevió, con resultado feliz, a imitar a Miley Cyrus.

Pero ninguno de esos programas le sirvieron para reafirmarse como actriz-cantante del todo hasta que en 2005 debutó en la serie de más larga duración en antena en la historia de Televisión Española, "Cuéntame", que luego por problemas de derechos de autor pasó a llamarse "Cuéntame cómo pasó". Allí, entre los niños del barrio, Elena fue creciendo, y al tiempo, familiarizándose con ese tipo de comedia familiar, costumbrista, iba desarrollando su papel, el de Karina Saavedra, quien, a las puertas de la adolescencia vivía su primer amor en la persona de Carlitos Alcántara, que representaba estupendamente como novio el prometedor actor Ricardo Gómez, hoy también disfrutando de su buen quehacer artístico.

El reto de superar su popularidad infantil

Hay en los casos de niños prodigio, o simplemente de actores y cantantes que destacan antes de alcanzar la madurez, historias en las que conforme cumplían años, iban perdiendo resortes interpretativos, no los contrataban, terminando en el ocaso. Elena Rivera, lentamente, muy estudiosa y con los pies en la tierra ha sabido superar cuantos obstáculos ha tenido desde que en 2018 concluyó "Cuéntame…". Y es en el teatro donde ha ido desde entonces curtiéndose como dama joven, que es la denominación que se hacía a su edad. Desde los veinte a los treinta años ha sabido elegir papeles nada superficiales. Recientemente ha estado representado la función "El efecto" con otros dos colegas también procedentes de la pequeña pantalla: Alicia Borrachero y el actor-cantante Fran Perea.

En "Perdiendo el juicio", veremos si al final de la serie mantiene ese buen ritmo interpretativo que ha exhibido en los primeros capítulos. Sobre su próxima boda ha dicho que le encantará que en ella estén presentes los principales actores de "Cuéntame", empezando por su

entrañable compañero, antes citado, Ricardo Gómez, Imanol Arias, Ana Duato, entre otros.

Su novio, David Redondo, pertenece a la plantilla de Atresmedia en su cometido de subdirector de Comunicación y Relaciones Públicas, quien no ha vacilado en decir esto al ser preguntado por su novia: "Elena todo lo llena de luz". Que no llegue al apagón como el Gobierno hace unos meses.