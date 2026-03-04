De la reina Letizia a Mariano Rajoy: amigos y familiares despiden a Fernando Ónega en la capilla ardiente

4 / 24

La reina Letizia, gran amiga de Sonsoles y la familia Ónega, no dudó en acercarse a la capilla ardiente para dar el pésame. "Venía ahora con Marta (Carazo, la jefa de la Casa de S.M. la Reina) en el coche pensando que todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información en aquellos años 90 teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer. Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida. En ese tiempo tuve al suerte de que conocí a una de sus hijas en uno de los trabajos en los que era redactora y Fernando pasó a ser además de un referente, pues el padre de mi amiga", aseguró la Reina a los medios.