De la reina Letizia a Mariano Rajoy: amigos y familiares despiden a Fernando Ónega en la capilla ardiente
El periodista falleció el pasado martes a los 78 años. La capilla ardiente se ha instalado en la Casa de Galicia de Madrid desde las 10:00 horas.
El mundo de la cultura de nuestro país está de luto tras el fallecimiento este martes a los 78 años de Fernando Ónega, maestro del periodismo y con una de las trayectorias más destacadas de la comunicación en nuestro país en las últimas décadas, además de padre de la popular presentadora Sonsoles Ónega y de la subdirectora de los Servicios Informativos de TVE, Cristina Ónega.
Los primeros en llegar al velatorio fueron su viuda Ángela Rodrigo y su hijo menor, Fernando Ónega Jr, que el próximo junio cumplirá 24 años. Ángela ha querido rendir homenaje al maestro de la comunicación portando un cuadro de gran tamaño con una imagen suya para presidir su capilla ardiente.
Minutos después hacían su aparición sus hijas Cristina y Sonsoles, que hizo gestos de disculpa a la prensa apostada a las puertas de la Casa de Galicia por no tener fuerzas para acercarse a pronunciar unas palabras.
La reina Letizia, gran amiga de Sonsoles y la familia Ónega, no dudó en acercarse a la capilla ardiente para dar el pésame. "Venía ahora con Marta (Carazo, la jefa de la Casa de S.M. la Reina) en el coche pensando que todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información en aquellos años 90 teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, un profesional al que todos nos queríamos parecer. Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida. En ese tiempo tuve al suerte de que conocí a una de sus hijas en uno de los trabajos en los que era redactora y Fernando pasó a ser además de un referente, pues el padre de mi amiga", aseguró la Reina a los medios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El presentador de televisión Joaquín Prat, excompañero de Sonsoles durante su etapa en Telecinco.
El exministro de Fomento Pepe Blanco.
El presentador de televisión Ramon Sanchez Ocaña.
La escritora Valeria Vegas, también colaboradora del programa de Sonsoles en Antena 3.
Carlos Quílez (izquierda), periodista especializado en sucesos y colaborador del programa 'Y Ahora Sonsoles'.
Iñaki Gabilondo y su mujer, la periodista y exdirectora de programas de TVE, Lola Carretero Herranz.
El periodista Lorenzo Milá.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana.
Elma Saiz, Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La periodista, presentadora de televisión y escritora Nieves Herrero.
La periodista y presentadora Mariló Montero.
El grupo Atresmedia mostró sus condolencias enviando una corona de flores.
La periodista Pilar Cernuda.
Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia.
La periodista Isabel Rábago.
La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso.
El rey Juan Carlos I envió una corona de flores rojas y amarillas.
El periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés.