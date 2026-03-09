La exnovia de Ester Expósito reacciona a sus citas con Mbappé besándose con otra mujer

Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron captados el pasado fin de semana disfrutando de una cena romántica en París. La actriz se encontraba en la capital francesa para acudir a varios desfiles de la Semana de la Moda, mientras que el jugador del Real Madrid se recupera progresivamente de la lesión que le mantiene alejado de los terrenos de juego.

Varios testigos presenciaron cómo la pareja se encontraba en actitud muy cómplice en un conocido local nocturno. En concreto, fueron vistos en el bar Pullman, conocido popularmente como el Décimo Cielo, donde estuvieron besándose toda la noche. El domingo las cámaras captaron a la pareja en el interior de un mismo vehículo tras abandonar un hotel.

🚨⚽️ FLASH ❤️ Kylian Mbappé a ÉTÉ aperçu EN VOITURE avec SA BADDIE Ester Ester Expósito 💅🏽😈 Il doit tellement bien s'occuper d'elle... https://t.co/NzGd8qYqMg pic.twitter.com/udbWTwKblC — FRENCHFREAKUS 🇺🇸 (@FrenchFreakUS) March 8, 2026

En los últimos años la intérprete de Élite ha sido relacionada con su compañero de reparto Miguel Bernardeau, e incluso con Gabriel Rufián, con quien fue grabada bailando en un after de Madrid. También con Nini Vélez, una joven mexicana con la que la actriz se ha dejado ver en varias ocasiones en actitud cariñosa y que desataron los rumores de una relación sentimental. Tras salir a la luz las imágenes de Ester con Mbappé, Nini compartió unas fotografías de fiesta besándose con otra mujer. ¿Ataque de celos o relación superada?

todos preguntándose como ester exposito ya anda con mbappe si estaba con la mexicana

la mexicana: pic.twitter.com/Gi8exeIQYK — constanza (@sstaimhpb) March 8, 2026

La estilista ha trabajado en varias ocasiones con Ester, una de ellas durante la promoción de la serie de Netflix, Bandidos, y es responsable de algunos de los looks más rompedores de la actriz. Se conocen desde hace tiempo, pero fue en marzo de 2024 cuando los seguidores de la intérprete notaron el buen feeling que existe entre ellas, sobre todo después de publicar un vídeo en el que aparecían bailando juntas.