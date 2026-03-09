La reconciliación entre Isabel Pantoja e Isa Pi, cada vez más cerca

Tras seis años de silencio y una relación rota, a causa de los insultos, reproches, entrevistas incendiarias y el reportaje demoledor de La Herencia Envenenada, hace unos días se produjo una conversación telefónica "larga y emotiva" entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

Todo parece indicar que ahora Isabel Pantoja podría intentar la reconciliación con su hija Isa Pi para intentar reconstruir la relación tras años de desencuentros. Tal y como anunció la periodista Almudena del Pozo en el programa Fiesta: "A mí lo que me dicen es que Isabel Pantoja sabe perfectamente quiénes son sus hijos, sabe que tiene dos hijos, que son iguales, que son Kiko e Isa. Como para ella son iguales, habrá movimientos en los próximos días". Algo que fue cuestionado por otros periodistas allí presentes, como Marisa Martín Blázquez, que apuntó que, si los motivos que empujaron a la cantante a llamar a Kiko eran de mucho peso, debería haber llamado a sus dos hijos a la vez.

Mientras que la ruptura con Kiko fue abrupta, el vínculo con Isa fue un deterioro gradual, después de que Isa manifestase sentirse aislada dentro de su núcleo familiar, señalando a su madre por la falta de respaldo en situaciones complicadas de su vida personal.

La relación con su hermano no es que fuera mucho mejor, ya que la relación se fracturó después de tiempo sin hablarse y declaraciones impactantes en programas de televisión como el famoso "episodio de la manguera", entre otros.

Tras conocerse la llamada que tuvo Isabel Pantoja con Kiko, el programa El Tiempo Justo se puso en contacto con su hermana, que se quedó en shock tras conocer la noticia y que necesitaba procesar lo que estaba ocurriendo.

De momento apuntan a que madre e hijo habrían hablado ya en cuatro ocasiones y que Kiko habría puesto como condición para un encuentro personal, que no esté presente Agustín Pantoja.