¿Reconciliación o montaje? Kiko Rivera y Pantoja traman algo según Es la Mañana

Estupor es la palabra que define lo que vivimos ayer después de que Kiko Rivera colgase una foto en la que aparece con Isabel Pantoja. Es la famosa imagen que se realizó el día de la vuelta de Pantoja a los escenarios después de morir Paquirri, cuando la cantante subió a su niño al escenario y él interpretó el famoso "mi pequeño del alma con piel de canela" que hizo historia.

La foto es una declaración de intenciones, pero no aclara si hay reconciliación. El director de Es la Mañana de Federico, no se lo cree. ¿Un Rivera va a permitir que las nuevas dinastías Flores-Matamoros-Costanzia les quiten el protagonismo? Para Alaska, resulta sospechoso publicar la foto el día que va Irene a 'De Viernes'. Por su parte, a Daniel Carande le han comentado que "algo están tramando madre e hijo". ¿Algo que ver con un documental que se estaría negociando?

Ha sido la periodista Almudena del Pozo la que ha asegurado en Telecinco que hay reconciliación y que lo contará este fin de semana en 'Fiesta', el programa en el que trabaja. Al parecer no ha habido encuentro en persona y solo han mantenido conversaciones por teléfono.

La lista de insultos y vejaciones a Isabel Pantoja ha sido larga durante todos estos años, especialmente durante la emisión de 'La herencia envenenada' donde Kiko le dijo: Mala, ladrona, pocas luces; 'Me han engañado y me han robado'; "Me has mentido durante años"; "No quiero saber nada más de ti", etc.

Mientras tanto, Chabelita Pantoja no sabía nada: "¿Es verdad? No sé nada. Esto me ha dejado un poquito en shock. Me has pillado un poco así, lo voy a mirar y todo", ha dicho la influencer, que no tiene relación ni con su madre ni con su hermano. De hecho, ninguno de ellos conoce a su hijo pequeño, Cairo, que nació el pasado junio.

¿Y la tercera en discordia? Veremos si el divorcio de Irene y Kiko puede haber tenido algo que ver en la reconciliación de Isabel con su hijo. No hay que olvidar que se dijo que Pantoja describía a su entonces nuera como "una loba con piel de cordera". Como el scoop de esta noche está grabado, Irene tratará el tema de los cuernos que le puso Kiko y sus faltas de respeto.