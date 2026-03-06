Kiko Rivera e Isabel Pantoja se reconcilian tras una llamada: "Han hecho las paces"

Después de años marcados por enfrentamientos, reproches televisados o bien vía exclusiva que provocó el distanciamiento y la absoluta falta de comunicación familiar, parece que las aguas vuelven a su cauce. Kiko Rivera ha sorprendido a sus seguidores al dar un primer paso que confirmaría un inminente deshielo en la compleja relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja.

A través de sus redes sociales, Kiko ha compartido una imagen que ha desatado todo tipo de especulaciones y que podría significar el final de sus desencuentros. Se trata de una fotografía de su infancia donde Kiko aparece sentado sobre su madre, vestidos de azul y que ha acompañado con una de las míticas canciones de la tonadillera, dedicada a él: ‘Mi pequeño del alma’.

Una imagen que habla por sí sola y que no es fruto de la casualidad. Según han apuntado diversos colaboradores en el programa de televisión El Tiempo Justo, se habría producido un contacto real y privado entre ambos durante las últimas jornadas.

En primer lugar, Alexia Rivas ha adelantado la exclusiva que Almudena del Pozo iba a dar en el programa Fiesta: "Almudena ha sabido que Kiko e Isabel han hablado. Se ha reconciliado con su madre, que han hablado por teléfono durante mucho tiempo. Rivera tilda esa conversación de muy emotiva, en algunas partes al borde de las lágrimas. Lo que él dice sin tapujos: ‘me he reconciliado con mi madre’". El periodista Antonio Rossi ha matizado que todavía no se han visto en persona: "Reconciliación de momento, no, porque no se han visto. Pero sí han hablado". También ha explicado que fue Isabel Pantoja quien llamó a su hijo y tendría un motivo "muy concreto y de suficiente peso para tomar esta decisión". Este sorpresivo movimiento estratégico podría tener consecuencias directas a corto plazo, ya que, al parecer, la llamada ha hecho tambalear los inminentes planes de mudanza que tenía la intérprete, cuyo propósito inicial era establecer su nueva residencia en la República Dominicana.

Finalmente ha sido la propia Almudena del Pozo la que ha confirmado la exclusiva por la que Kiko Rivera se ha reconciliado con Isabel Pantoja: "Los dos están absolutamente a favor de seguir avanzando y arreglando todo. Yo no he hablado con Kiko, pero el titular que a mí me dan es que han hecho las paces. A partir de ahora se inicia un camino absolutamente nuevo, por eso él está tan emocionado y tan contento que ha colgado esa foto que estamos viendo en sus redes sociales". Ha comentado.

"Se han dado cuenta de que los dos estaban deseando hablar el uno con la otra, los dos se han echado mucho en falta y a partir de ahora se inicia una vida nueva para los dos, tanto para Isabel como para Kiko", ha añadido Almudena del Pozo.

Mientras tanto, el resto de la familia asiste a este giro de los acontecimientos con notable estupor. Isa Pantoja se ha mostrado perpleja ante las noticias de esta incipiente tregua, que le resulta muy difícil asimilar este repentino cambio de actitud, fundamentalmente porque ella no ha recibido ningún tipo de señal de concordia por parte de su madre.

Queda ahora en manos de los verdaderos protagonistas confirmar de forma oficial si se trata de la reconciliación definitiva que tanto esperaba su entorno.