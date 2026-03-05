Irene Rosales, ¿cornuda o consentidora?: "Mi marido no me ha respetado"

Irene Rosales reaparece para hablar sobre su tormentosa relación de once años con el hijo de Isabel Pantoja y se pronunciará por primera vez sobre las numerosas infidelidades que sufrió durante su matrimonio: "He sido una persona que constantemente me han sido infiel. Me han escrito infinidad de veces cornuda y es muy duro. Cómo puedo pretender que me respete la persona que me está llamando cornuda si el primero que no me ha respetado es mi marido".

Asimismo, se supone que será preguntada por los rumores de enfado con Kiko Rivera por la custodia, ya que ayer desmintió la información de una revista asegurando que la custodia ha provocado el enfrentamiento entre ambos puesto que Kiko ha pedido que sea compartida e Irene no está por la labor. Hasta ahora disfrutaban de un régimen de visitas mientras las niñas continuaban viviendo con su madre en la antigua casa familiar de Castilleja de la Cuesta.

Mientras tanto, Lola, la actual pareja de Kiko, ha publicado un vídeo bailando y moviendo los labios al ritmo del estribillo de la canción de Manelo: "Tú, que te la pasas criticando, déjate de tanta tontería". ¿Va dirigida a Irene?

Julio Iglesias ha hecho un sentido homenaje a Fernando Onega, con unas emotivas palabras en Instagram. Una amistad desde hace tiempo ya que Iglesias es el padrino del hijo de Fernando Onega.

Asimismo, Julio es noticia porque Univision se siente engañada por el enfoque que eldiario.es dio a la investigación desde el principio. Lo que se presentó como una gran exclusiva a dos bandas se ha convertido en una fuente de tensión entre ambos medios. El detonante ha sido la demanda de conciliación presentada esta semana por los letrados de Julio Iglesias contra el digital español. Se trata de un paso previo obligatorio antes de interponer una querella penal por injurias y calumnias, por la que el cantante exige una rectificación pública. El director del medio, Ignacio Escolar, ha rechazado categóricamente. Los abogados de Iglesias han cifrado la indemnización que reclamarán en 200 millones de euros.

Ayer se produjo una imagen inédita: los Alba, de nuevo juntos en la exposición sobre su madre, "Cayetana. Grande de España" que inauguró en el Palacio de Liria el rey Felipe VI. Una muestra en la que solo faltó Fernando, convaleciente de su enfermedad, que no pudo asistir. Una imagen atípica, porque es bien sabido que los hermanos no se llevan bien entre ellos.