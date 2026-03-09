Selena Gomez reafirma su amor por Benny Blanco tras la polémica por sus pies sucios

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco nunca ha sido especialmente bien vista por algunos de los fans de la cantante, pero los últimos gestos del matrimonio han generado todavía más críticas en las redes sociales. El productor estrenó recientemente el podcast Friends Keep Secrets junto a Lil Dicky y Kristin Batalucco, donde entre otras cosas, mostró sin pudor los pies sucios a la cámara.

El episodio 2 está centrado en la presencia de Selena, que habló de diversos temas, incluido su deseo de convertirse en madre. En un momento determinado, mientras Blanco mantenía los pies apoyados en la mesa auxiliar, la artista se inclinó espontáneamente para darle un beso en el pie, provocando risas entre los presentes y mucho asco en los espectadores, todavía con la imagen de los pies sucios en el episodio anterior. "¿Os ha gustado eso? A mí me ha gustado mucho, me hace sentir bien", dijo el productor a sus colegas.

Selena Gomez doesn’t seem to mind Benny Blanco’s dirty feet because during her appearance on her husband Benny’s podcast, she kissed and snuggled them. 😵‍💫 pic.twitter.com/lAB4sikNUq — TMZ (@TMZ) March 3, 2026

La pareja ha hecho una vez más oídos sordos a las críticas y continúa demostrándose su amor mutuo. El pasado domingo Blanco cumplió 38 años y lo celebró en compañía de su mujer y amigos con una fiesta al más puro estilo cowboy. La fundadora de la firma de maquillaje Rare Beauty publicó además en Instagram una batería de imágenes de ambos con la que reafirmó su amor por su marido, con un simple, pero romántico mensaje: "Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero con todo mi corazón".

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco empezó como una amistad profesional y se convirtió en algo mucho más grande. Se conocían desde hace años por colaboraciones musicales en canciones como I Can't Get Enough, pero no fue hasta mediados de 2023 cuando comenzaron a salir como pareja. En diciembre de aquel año hicieron pública su relación en Instagram, y desde entonces no han dejado de mostrarse cariño y apoyo mutuo. Selena ha dicho que es una de las relaciones "más saludables" de su vida y Benny ha hablado de cuánto le ha enseñado sobre amor y paciencia.

Después de más de un año juntos, se comprometieron en diciembre de 2024 y se casaron el 27 de septiembre de 2025 en California, en una boda íntima con muchos amigos famosos presentes, entre ellos Taylor Swift.