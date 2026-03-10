Alarma en 'Supervivientes': Marisa Jara, evacuada de urgencia entre lágrimas y gritos de dolor

La actual edición de Supervivientes ha vuelto a demostrar por qué es el concurso más extremo de la televisión. En una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre, la dirección del programa se ha visto obligada a activar el protocolo de evacuación para Marisa Jara. La modelo y diseñadora, que partía como uno de los perfiles más resilientes de la isla, ha tenido que abandonar la convivencia de forma inmediata para ser trasladada a un centro hospitalario.

Los hechos se desencadenaron durante una jornada de calor extremo en la que el grupo se enfrentaba a las duras condiciones de supervivencia y a la escasez de alimento que empieza a hacer mella en el físico de todos los participantes. Según los informes que llegan desde el país centroamericano, Jara comenzó a sentirse indispuesta, manifestando una fuerte debilidad y mareos constantes que le impedían mantenerse en pie. A pesar de sus intentos por permanecer junto a sus compañeros y no abandonar la dinámica del grupo, la situación se volvió insostenible cuando la modelo sufrió un desvanecimiento que requirió la intervención inmediata de los sanitarios desplazados a la zona.

La rápida actuación del equipo médico permitió estabilizar a la concursante en la misma arena, pero ante la persistencia de los síntomas y teniendo en cuenta el historial clínico de Jara, la dirección médica del reality decidió que lo más prudente era su traslado a una clínica cercana para realizarle un chequeo exhaustivo. La evacuación se produjo en lancha, bajo la mirada de preocupación y las lágrimas de los demás supervivientes, quienes son conscientes de la fragilidad de su situación actual tras semanas de penurias y esfuerzo físico.

La salud de Marisa Jara ha sido una prioridad absoluta para la organización desde el inicio del concurso. La modelo, que ha superado importantes batallas personales en el pasado relacionadas con su salud, se había mostrado como un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Sin embargo, las condiciones extremas de los Cayos Cochinos —caracterizadas por la falta de nutrientes básicos, la deshidratación y la exposición constante a los elementos— han terminado por pasar factura a su organismo de forma inesperada.

En estos momentos, Marisa Jara se encuentra en observación, aislada del resto de sus compañeros pero bajo la supervisión constante de profesionales de la salud. Se le están practicando diversas pruebas analíticas para determinar el origen exacto de su colapso, valorando si se trata de un cuadro de agotamiento severo, una descompensación nutricional o si existe algún otro factor que desaconseje su regreso a la competición.

La incertidumbre sobre su continuidad en el programa es total. El reglamento de Supervivientes es estricto en este sentido: si el equipo médico determina que la salud del concursante corre peligro o que el tiempo de recuperación excede lo permitido para mantener la igualdad de condiciones con el resto de participantes, se procederá a su salida definitiva por prescripción médica. Mientras tanto, sus seguidores en redes sociales se han volcado en mensajes de apoyo, esperando que este sea solo un bache temporal y que la sevillana pueda retomar su aventura.

La marcha temporal de Jara ha dejado un vacío importante en el grupo, donde ejercía un papel conciliador y motivador. El resto de los concursantes aguarda con ansiedad cualquier noticia que el equipo de producción pueda facilitarles sobre el estado de su compañera, mientras el programa prepara un comunicado oficial para la próxima gala en directo donde se esclarecerá el futuro de la modelo en el reality más exigente de la televisión.