La hoja de ruta de Ester Expósito y Mbappé: de París al aeropuerto de Madrid en jet privado

Hoy se han centrado en una de las parejas sorpresa del año: Ester Expósito y Kylian Mbappé. Aunque ninguno ha confirmado oficialmente su relación, una serie de encuentros estratégicos y fotografías filtradas han desatado los rumores sobre este sorprendente noviazgo.

La chispa saltó a finales de febrero. Según reveló el comunicador francés Aqababe, ambos coincidieron el 25 de febrero en la capital de España. Varios testigos aseguraron haberlos visto en el bar Pullman (Décimo Cielo), compartiendo gestos de gran complicidad e incluso besándose durante toda la velada, lo que puso el foco mediático sobre ellos de inmediato.

Encuentros secretos en la capital francesa

Días después, la acción se trasladó a París. Mientras Expósito cumplía con compromisos en la Semana de la Moda y eventos en el Museo del Louvre, Mbappé se encontraba en la ciudad recuperándose de una lesión. Durante esa estancia, habrían compartido al menos tres citas: una comida con vistas a la Torre Eiffel, una noche en un club exclusivo y encuentros en el lujoso hotel Le Royal Monceau-Raffles. Este establecimiento es famoso entre las celebridades no solo por su lujo, sino por contar con un sistema de salidas privadas para vehículos que les permitió evitar a la mayoría de los paparazzi durante el fin de semana de la Fashion Week. De hecho, un vídeo viralizado muestra al delantero subiendo a una furgoneta donde supuestamente le esperaba la actriz intentando pasar desapercibida con una gorra.

La prueba definitiva que ha alimentado el revuelo llegó con unas imágenes publicadas por la revista ¡Hola!. En ellas, se observa a la pareja aterrizando en Madrid en un jet privado perteneciente al entorno del futbolista. A pesar de las capturas descendiendo del avión y del constante análisis de sus movimientos en redes sociales como TikTok e Instagram, ambos mantienen un hermetismo total. Por ahora, ni la estrella del cine ni el astro del fútbol han roto su silencio para confirmar o desmentir lo que parece ser un secreto a voces.