La visita de Georgina al Valle de los Caídos: ¿busca iglesia para casarse con Cristiano Ronaldo?

Mientras Cristiano Ronaldo está recuperándose de una lesión muscular en España, donde está recibiendo tratamiento, Georgina Rodríguez y sus hijos han estado en el Valle de los Caídos, concretamente en una misa en la abadía.

Georgina Rodríguez nunca ha escondido su fe católica y da buena cuenta de ello tanto en sus redes sociales como en su documental Soy Georgina de Netflix, donde no solo se la ha visto rezando sino también llorando emocionada. La modelo es muy devota de la Virgen de Fátima, cuyo santuario visita frecuentemente en Portugal, al que suele acudir a rezar y a llevar ramos de flores, siempre blancas. La última vez que acudió, la vimos en redes sociales mientras un sacerdote impartía una bendición a sus hijos.

Unas visitas suelen acarrear muchas críticas ya que muchos critican que su vestuario no es el más adecuado, por ir demasiado ceñida o con marcas de lujo en su estilismo o complementos, donde es normal verla luciendo bolsos de lujo, o incluso con gorra para pasar inadvertida. Algo que no debería sorprender porque Georgina es excesiva en su vestuario y complementos. En esta ocasión, y siempre fiel a su estilo, ha optado por un look formado por una cazadora caqui, de la que destaca el bolso Chanel '25' que tiene un precio de 8.500 euros.

En esta ocasión, Georgina no ha dudado en fotografiarse delante de La Piedad de Juan de Ávalos, ni publicar fotos de sus hijos oyendo misa en el interior, a la que no ha dudado en calificar como "la misa más bonita a la que he asistido".

¿Será que está buscando iglesia para su próxima boda con Cristiano Ronaldo?