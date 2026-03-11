Isabel Preysler reaparece con Tamara y confirma que Ana Boyer se encuentra 'muy bien' en España

Habitual en los grandes eventos culturales de la capital, Isabel Preysler ha reaparecido ante las cámaras para disfrutar de una tarde muy especial en la que pudo asistir a la representación de la ópera El sueño de una noche de verano. Tan solo unos días después de la comentada inauguración del exclusivo club de Íñigo Onieva en Madrid —en la que la madre de la novia ejerció como flamante madrina de honor—, la reina de corazones reaparecía públicamente junto a su hija Tamara Falcó y su yerno para dejar constancia de la buena sintonía familiar que atraviesan en estos momentos.

Con la mejor de sus sonrisas y el aplomo que la caracteriza, la socialité no tuvo inconveniente en pronunciarse sobre la reciente vuelta a España de su otra hija, Ana Boyer. Cabe recordar que la residencia habitual de la familia se encontraba fijada en Doha, y se había visto lógicamente afectada por el reciente recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio. Tras conseguir abandonar el emirato después de algunos días de notable incertidumbre y limitaciones en sus desplazamientos, la matriarca del clan confirmaba con evidente alivio a los medios allí congregados que tanto Ana como el resto de sus seres queridos se encuentran "muy bien" y ya instalados con total normalidad.

Con gran rapidez para evitar mayores revuelos, el grupo se adentró en las instalaciones del Teatro Real. En esta ocasión, la marquesa de Griñón y su marido no dudaron en separarse de la comitiva durante unos instantes para saludar de forma muy cariñosa a Amparo Corsini y Fernando Martínez de Irujo, quienes permanecían aguardando en el hall del recinto. Por su parte, Isabel Preysler continuaba con su camino hacia el patio de butacas, aprovechando el trayecto para compartir también algunos minutos de animada charla con otros amigos y conocidos con los que coincidió antes de que se alzara el telón.

Además de los miembros de esta mediática familia, la representación operística logró congregar a otros muchos rostros de la actualidad social, económica y política de nuestro país. Entre los asistentes que no quisieron perderse esta nueva adaptación de la clásica comedia teatral figuraron personalidades como Miriam Lapique, la empresaria Carmen Lomana o el dirigente del Partido Popular Elías Bendodo, quien acudió a la cita cultural madrileña acompañado de su pareja, Teresa Martín, consolidando una vez más el indiscutible poder de convocatoria que siempre ha caracterizado a esta emblemática institución.