Ana Boyer y su familia, evacuados urgentemente a España desde Doha

La ciudad de Doha, que durante una década fue el refugio de cristal y serenidad para Ana Boyer y Fernando Verdasco, ha dejado de ser el escenario de su idilio catarí para convertirse en el epicentro de una evacuación marcada por la tensión geopolítica. Tras diez años de residencia en el emirato, la hija de Isabel Preysler ha aterrizado en España este lunes al mediodía, según ha confirmado la revista Hola, protagonizando un regreso precipitado que responde al recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo. La decisión de abandonar su hogar en el Golfo se produce en un momento de especial vulnerabilidad para Boyer, de 36 años, quien se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo, una circunstancia que ha acelerado la necesidad de buscar refugio en territorio español ante la inestabilidad de la región.

El detonante de esta salida de emergencia ha sido la ruptura de la paz en Catar tras los recientes bombardeos de Irán contra bases estadounidenses situadas en los países del Golfo. Lo que hasta hace apenas unas semanas era una rutina de lujo y calma frente al mar se transformó en un escenario de incertidumbre donde el estruendo de los ataques comenzó a formar parte del paisaje cotidiano de la familia. Hasta el último momento, Ana Boyer intentó mantener una apariencia de normalidad a través de sus redes sociales, compartiendo sus rutinas premamá y sus cuidados físicos, en un esfuerzo por no alarmar a sus seguidores ni a su propio entorno. Sin embargo, la realidad de los aeropuertos colapsados por extranjeros —que representan cerca del 90% de la población del país— y la amenaza de un conflicto extendido terminaron por imponer la lógica de la prudencia.

La propia Sara Verdasco, cuñada de la empresaria, ya había advertido días atrás sobre la creciente inquietud de la familia en Madrid, revelando cómo la percepción de los más pequeños de la casa estaba cambiando drásticamente. "Son un poco conscientes de todo. Al principio se creían que eran fuegos artificiales porque desde su casa se ve, pero ya van empezando a enterarse un poco más, sobre todo mi sobrino mayor", explicaba Sara, dejando al descubierto que la guerra había dejado de ser un rumor lejano para colarse por las ventanas de su residencia. A pesar de que el contacto por videollamada era constante para tranquilizar a los abuelos en España, la magnitud de los eventos obligó a organizar una repatriación que, de momento, se plantea como provisional.

Uno de los principales desafíos logísticos para el matrimonio tras esta evacuación ha sido la educación de sus tres hijos mayores: Miguel, Mateo y Martín. Para mitigar el impacto del traslado y no interrumpir el curso escolar, los pequeños continuarán sus clases de forma online, siguiendo el currículo del prestigioso colegio británico en el que están matriculados en Doha. Este sistema a distancia permitirá a la familia ganar tiempo en España mientras esperan a que la situación en el emirato se estabilice, supeditando su regreso a la evolución del conflicto.

Antes de emprender el vuelo de regreso, tanto Ana como Fernando quisieron lanzar mensajes de calma y gratitud. La hermana de Tamara Falcó utilizó su perfil de Instagram para responder al aluvión de mensajes recibidos: "Muchas gracias por vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto", escribió junto a una imagen de la ciudad que ha sido su casa desde 2016. Por su parte, el tenista Fernando Verdasco mostró una faceta más institucional al enviar su apoyo público al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, elogiando su postura serena ante una crisis que amenaza con reconfigurar el equilibrio de la región de manera indefinida.

El regreso a Madrid supone para Ana Boyer el fin de una etapa de aislamiento dorado. Aunque su vivienda en Catar, situada a escasos metros de la playa, les permitió evadirse inicialmente de la tempestad, la presión de un inminente parto y la seguridad de sus hijos han terminado por precipitar su vuelta a España. Ahora, bajo la protección de la estructura familiar en España, la pareja aguarda los acontecimientos internacionales con la mirada puesta en el Golfo, pero con la tranquilidad de haber puesto tierra de por medio antes de que el colapso logístico y bélico hiciera imposible la salida de una familia que hoy prioriza, por encima de todo, el bienestar de sus miembros más pequeños.