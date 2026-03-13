Íñigo Onieva se ha visto envuelto en una nueva polémica tras las declaraciones concedidas a La Otra Crónica (LOC) sobre su nuevo y exclusivo club privado, Vega. Lo que pretendía ser una promoción de su faceta como empresario cosmopolita terminó en una crisis de reputación cuando el marido de Tamara Falcó detalló los criterios de admisión de su local. Según Onieva, el club busca un equilibrio estricto de profesiones, géneros y, sobre todo, nacionalidades, priorizando al socio local frente al extranjero.

La frase que desató el escándalo y por la que ha sido acusado de xenofobia fue tajante: "No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos tampoco. Queremos que haya un equilibrio y por eso tiene prioridad el local". El empresario insistió en que el cupo de extranjeros no superaría el 40%, una declaración que generó una reacción inmediata en redes sociales y medios de comunicación.

Ante la magnitud de la polémica, el equipo de Onieva intentó una maniobra de distracción negando que el empresario hubiera pronunciado tales palabras. Sin embargo, el diario El Mundo respondió de forma contundente publicando el audio original de la entrevista, lo que dejó en evidencia la estrategia de negación de su agencia. Acorralado por la prueba sonora, Íñigo ha tenido que dar la cara ante las cámaras de Europa Press para intentar frenar la onda expansiva, calificando el titular de desafortunado y fruto de una mala interpretación que, según él, ya ha sido corregida por el medio al ver el efecto negativo causado.

En su defensa, Onieva asegura que su proyecto no sería posible sin la comunidad latinoamericana, a la que define como más que bienvenida. Para reforzar su postura y alejarse de las etiquetas de racismo, ha recordado que cuenta con inversores latinos y que su propia familia tiene esas raíces, mencionando que su abuela es argentina y la esposa de su padre es mexicana. Según su versión, lo único que busca es una comunidad equilibrada en todos los niveles.

La opinión de la Crónica Rosa de esRadio

Sobre este espinoso asunto han debatido durante la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, donde su presentadora, Isabel González, y los tertulianos Tico Chao, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno han dado su interpretación de las palabras de Onieva: "Se ha liado, le han criticado desde todos los frentes. La agencia de comunicación consiguió corregir el titular y se ha encargado de decir que nunca dijo eso. Pero finalmente La Otra Crónica de El Mundo ha hecho público el audio donde lo dice claramente y ha recuperado el titular", ha explicado Isabel González.

Para Tico Chao, Onieva "se expresó mal": "Creo que quería decir otra cosa. Él se refería a que el público fuese madrileño, no creo que fuese despectivo ni que buscase polémica. Creo que ha metido la pata. Pero ese titular para un medio es muy jugoso". Carlos Pérez Gimeno entiende que, aunque sus palabras no estén bien expresadas, "es normal que haya consecuencias": "Él no va a tener en contra que seas venezolano o colombiano, pero se ha expresado y eso trae unas consecuencias y puede que en la empresa le hayan dicho: 'Se te ha calentado la boca'". Idea que comparte su compañera Paloma Barrientos: "El problema de Íñigo es que una vez no habla nada y otras veces habla demasiado. No creo que hubiese mala intención porque en todo lo que es la zona del barrio de Salamanca y Jorge Juan, la clientela internacional es, sobre todo, latinoamericana".

Por su parte, Isabel González no cree que las palabras de Íñigo Onieva estén mal expresadas, destacando que, efectivamente, existen clubes que dan prioridad a determinado tipo de público: "Este tipo de clubes sí que quieren esa clientela nacional y que se vayan a otro tipo de establecimientos los clientes latinoamericanos. Este fin de semana leíamos a nuestra compañera Beatriz Miranda en un reportaje muy extenso donde varios de estos establecimientos explican lo mismo que decía Íñigo en estas declaraciones".