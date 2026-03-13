Gabriela Guillén se sincera en 'Supervivientes' sobre su relación con Bertín Osborne: "Lo quiero muchísimo"

Después de una semana en Supervivientes, Gabriela Guillén ha empezado a abrirse con sus compañeros y se ha sincerado sobre la relación que mantiene con Bertín Osborne.

Lejos de lanzar reproches hacia el padre de su hijo por no estar a su lado cuando le contó que estaba embarazada, o por su actitud al negarse a ejercer de padre tras el nacimiento del pequeño Arian David el 30 de diciembre de 2023, Gabriela ha sorprendido con su confesión sobre sus sentimientos hacia Bertín, revelando cómo es su relación en la actualidad.

Una conversación que ha surgido cuando el cantannte José Manuel Soto, gran amigo de Bertín, ha comenzado a tocar una de sus canciones con la guitarra. Ha sido el momento cuando Gabriela se ha sincerado reconociendo que "lo quiero muchísimo, de verdad. Tenemos una bonita relación. Una relación cordial". La paraguaya también ha reconocido que su historia con Bertín no estuvo exenta de dificultades: "Se ha equivocado mucho, ha cometido errores, como todos, pero para mí lo más importante es que tengan la relación que tienen ahora padre e hijo", ha admitido.

José Manuel Soto no dudó en intervenir para defender su faceta como padre. "Además, es un padrazo", comentaba el cantante. Una afirmación que Gabriela respaldó sin titubeos: "Sí lo es, sí".

A pesar de que creíamos que el cantante apenas tenía contacto con el pequeño, Gabriela ha desvelado que su relación se ha estrechado mucho en los últimos tiempos y "lo suele ver", aunque "no mucho porque él vive en Sevilla y nosotros en Madrid".

Gabriela también quiso subrayar que no guarda rencor por los episodios más complicados que vivieron tras el nacimiento del niño, y prefiere quedarse con lo bueno. "El pasado ya no lo cuento. En una relación siempre hay buenos y malos momentos, y enfados, pero nuestra relación fue muy bonita, con mucho respeto y duró bastante: dos años", ha añadido. "Nosotros sabemos la relación que tuvimos, fue maravillosa, y lo que quiera creer la gente, que lo crea. Yo sé la verdad. Solo puedo dar gracias", ha confesado.

Sin embargo, todo parece indicar que como pareja, la relación está completamente descartada, ya que, como ha confesado, "lo quiero muchísimo como persona, como padre de mi hijo, pero como hombre no". "Yo sé que él también me quiere mucho y con eso nos quedamos, con una amistad bonita", ha zanjado.