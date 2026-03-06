Gabriela Guillén sentencia a José Manuel Soto y lanza un mensaje a Bertín: 'He venido a ser yo misma'

Honduras ha vuelto a encender sus antorchas. La gala de estreno de Supervivientes 2026 arrancó anoche con una mezcla de vértigo, emoción y ese toque de ironía que solo Jorge Javier Vázquez sabe manejar desde el plató de Telecinco. Bajo la atenta mirada de la nueva copresentadora desde los Cayos Cochinos, María Lamela, quien debutó lanzándose ella misma desde el helicóptero, los dieciocho concursantes iniciaron una aventura que ya ha dejado sus primeros titulares y una lista de nominados que promete conflicto desde el minuto uno.

La noche comenzó con el ritual más esperado: el salto desde el helicóptero. Entre los momentos más destacados estuvo el de Alberto Ávila, medallista paralímpico, quien protagonizó un hito histórico al saltar con su prótesis, la cual tuvo que quitarse tras caer al agua para evitar lesiones. "He pedido al equipo que me deje unas muletas para evitar infecciones en el muñón tras las pruebas", explicó el atleta, ganándose el aplauso unánime del público y el título al mejor salto de la noche con un 22% de los votos. En el lado opuesto, la tensión se palpaba en el rostro de Gabriela Guillén, quien no pudo ocultar su pánico antes de lanzarse al mar, dedicando el momento a sus hijos con una promesa: "Me muero de ganas de superarme y dedicarme este tiempo a mí".

Tras la primera gran prueba de barro y agua, los concursantes quedaron divididos en dos equipos: Playa Derrota y Playa Victoria. La primera ubicación, como su nombre indica, fue el escenario de las nominaciones más contundentes. José Manuel Soto se convirtió rápidamente en el blanco de sus compañeros, acumulando cinco votos. Al nominarle, la mayoría coincidió en que el cantante sevillano parecía ser el perfil con más dificultades para adaptarse al ritmo físico del concurso.

Sin embargo, el momento más comentado de la noche se produjo cuando Gabriela Guillén se acercó al tótem para emitir su voto. Al escribir el nombre de José Manuel Soto, Jorge Javier Vázquez recordó el vínculo entre el artista y la expareja de Gabriela. "Madre mía, Gabriela, cuando se entere Bertín, ya verás", bromeó el presentador en referencia a la conocida amistad que une a Soto con Bertín Osborne.

La respuesta de Gabriela Guillén, lejos de ser esquiva, sorprendió por su contundencia y dejó una de las frases de la gala. "Yo he venido aquí a ser yo misma y no a pensar en quién es amigo de quién fuera", sentenció la concursante antes de añadir, con una media sonrisa dirigida a cámara: "A Bertín le digo que me vea, que aprenda y que sepa que yo también sé jugar mis cartas". El presentador, entre risas, remató la faena con un "estoy deseando ver la cara de Bertín ahora mismo en su sofá".

La lista definitiva de nominados quedó configurada con José Manuel Soto y Marisa Jara (nominada directamente por el líder de Playa Derrota, Jaime Astrain) por un lado, y Álex Ghita junto a Toni Elías (señalado por Gerard Arias, líder de Playa Victoria) por el otro. "Vengo con mucha hambre de lucha", había advertido Ghita antes de saltar, aunque sus compañeros parecen haber visto en el ex de Adara Molinero un rival a batir.

Con los equipos ya instalados en sus respectivas playas y las primeras alianzas y roces asomando tras el reparto de tareas, la edición 2026 ha echado a andar demostrando que, aunque el escenario sea el mismo, las cuentas pendientes y las nuevas caras tienen cuerda para rato. "A esta edad también se pueden hacer cosas", decía José Manuel Soto antes de empezar; ahora tendrá que demostrarlo si quiere superar la primera expulsión frente a una audiencia que, como siempre, tiene la última palabra.