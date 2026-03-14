La biografía del cantante Marc Anthony nos muestra a un conquistador nato, que puede presumir de haberse acostado con muchas mujeres, ser esposo de cuatro y padre de siete hijos, y espera uno más de aquí a seis meses con su actual pareja, la modelo Nadia Ferreira, con quien acaba de festejar sus tres años de matrimonio. Parece que esta vez no recurrirá al divorcio como en las otras ocasiones. Los años suelen ser siempre un condicionante para que la estabilidad reine en las vidas de muchos donjuanes. Y Marc Anthony ya tiene 57 tacos y por el momento disfruta de una paz hogareña. La llegada de ese octavo hijo lo convierte además en un ilusionado padre de familia.

Nació en Nueva York, descendiente de una familia puertorriqueña, cuyo padre, de condición modesta, trabajaba de camarero en la cafetería de un hospital. Era músico y tal actividad influyó en el futuro ídolo de la canción caribeña. Marc Anthony lleva muy a orgullo ser reconocido como rey de la salsa, ritmo musical que nunca ha pasado de moda, y que él cultiva junto a la creación de boleros, baladas y si se tercia pop latino. Compone e interpreta.

Cuando fue bautizado su padre le eligió por nombre compuesto el de Marco Antonio, en honor a su cantante favorito, Marco Antonio Muñiz Vega. Pero cuando aquel decidió dedicarse profesionalmente a la música hubo de ceder acerca de su identidad. Probablemente fue avisado por el entorno de ese otro asimismo llamado desde mucho antes igual que el neófito artista. Y, en consecuencia, el recién llegado hubo de elegir otro nombre artístico, que sería el hoy tan repetido Marc Anthony, recurriendo al idioma inglés. Él mismo domina las dos lenguas, aunque el español es el utilizado más en su ya amplio repertorio musical. Miami es su centro de operaciones, su hogar, desde donde se desplaza bien por todos los Estados Unidos, pero más a menudo por los países centro y sudamericanos, donde es un ídolo desde hace varias décadas.

Hay una desgracia familiar cuyo recuerdo no ha podido borrar de su memoria, siquiera hoy, cuando ya ha transcurrido medio siglo. Sucedió teniendo él siete años y su hermana mayor, Maribel, uno más. Con nueve murió a causa de un cáncer cerebral. Estaba muy unido a ella. Es una pérdida que lleva prendida aún en su mente como si hubiera ocurrido ayer.

Era enamoradizo desde muy joven, seductor de constantes relaciones femeninas. Claudette Lali fue una de aquellas primerizas novias y luego muchas más cuyo listado nada nos dice en cuanto a su identidad: no eran conocidas. Sí nos llama la atención que en 1994 fuera padre de su primera hija con una expolicía de Nueva York, Debbie Rosado, a la que impusieron el nombre de Arianna y llevó como primer apellido el de la madre. Pero es que, además, Marc adoptó al hijo que Debbie había tenido anteriormente de otra relación, Alex. Y así tenemos al cantante con dos pequeños, que atendía naturalmente ella, con la que terminó dando fin a su convivencia.

No le iba a Marc Anthony el papel de soltero, por lo que decidió contraer matrimonio el año 2000 con Dayanara Torres en Las Vegas. Boda por todo lo alto, con asistencia de seiscientos invitados. Dos hijos, Ryan y Christian, llenaron de alegría su hogar, pero no por mucho tiempo, pues se separaron. Con la sorpresa de que en 2002 repitieron la boda; segundas nupcias que tendrían un definitivo final en 2004. ¿Cuáles fueron las razones de ese adiós? Dayanara le echó en cara a Marc que tenía noticias de haberla engañado con una de sus fans, a la que había preñado. Él negó tanto la relación como lo otro, que era más grave, claro. Pero Dayanara no lo creyó. Se sometió el cantante a unas pruebas de ADN, resultando que aquel bebé de la admiradora no era suyo.

Y ya sumaba el rey de la salsa cuatro retoños en su vida. Aquel año del divorcio con Dayanara fue también el de su segundo matrimonio con una estrella de la canción y el cine: Jennifer López. Diva que a sus éxitos en ambas facetas une también un historial amoroso muy activo. Se conocían de hacía mucho tiempo; incluso tuvieron un romance breve. Jennifer le pidió un día que la ayudara en la grabación de un disco, el de la canción Sway. La complació y terminaron enrollándose. Sería la tercera boda para ella. El evento nupcial lo celebraron en la lujosa mansión de Marc en Miami, en la más completa intimidad. Diez años fueron pareja, con una notoriedad indiscutible, como se comprobaba en las revistas del corazón y en los programas de televisión. Ambos, por separado, encabezando listas de éxitos discográficos, y ella, más asidua en la gran pantalla que él, cuyas películas, al menos en España, no parece que hayan tenido relevancia alguna.

En esos diez años hubo de todo entre ambos. Lo principal, es que engendraron en 2008 un par de mellizos, Emma Maribel (obsérvese el segundo nombre, en recuerdo de la hermana de Marc) y Maximilian. Con lo cual Marc Anthony ya sumaba seis hijos. Ocurrió algo que no debió gustarle a éste: Jennifer aceptó una propuesta de la revista People por la que ella cobró seis millones de dólares a cambio de un reportaje con los mellizos.

Llegado 2014 Marc y Jennifer se dijeron adiós. Siempre sostenemos cuando se rompe un matrimonio que es difícil conocer las causas. En el caso de esta pareja se rumoreó entre sus conocidos que a Marc le entró un ataque de celos que no pudo controlar, seguramente incapaz de verla muy ligera de ropa y con movimientos sensuales en sus espectaculares shows. Lo de que le fuera infiel con el bailarín Casper Smart no estuvo claro si sucedió estando todavía casados, o después. Entre tanto, él no perdió el tiempo, y se buscó una amante, la diseñadora Chloe Green. A la que dejó pronto pues quedó encandilado con Shannon de Lima, a la que convirtió en su tercera esposa en 2014. Por esa época él tenía una casa en La Romana, lujosa zona de la República Dominicana, y otra en Coral Gables, Florida. Le gustaba cambiar de vez en cuando de residencia. Tres años duró aquella unión. Esta vez fue la única en sus matrimonios en la que Marc Anthony no fue padre.

Seis años transcurrieron desde su divorcio, etapa de la que no hemos hallado rastro alguno de su vida amorosa. Como cantante, seguía disfrutando de su condición de ídolo de la música salsera. Con José Luis Perales y Alejandro Sanz, buenos amigos suyos, realizó unos duetos. En España, Marc Anthony tiene muchos seguidores. Su última actuación en nuestro país ha sucedido durante los recientes carnavales en Las Palmas de Gran Canaria.

En 2023 apareció en la vida de Marc Anthony, Nadia Ferreira, que había sido reina de la belleza paraguaya, 31 años menor que él. La boda tuvo un padrino de excepción: David Beckham, amigo del novio.

Marc Anthony tuvo con Nadia Ferreira un hijo, el séptimo de esa lista que venimos relatándoles. Es autista. Ello los ha unido mucho más y hace pocas fechas, al celebrar su tercer aniversario de boda, ella aprovechó para dar la noticia de que para dentro de seis meses alumbrará su segundo vástago. Que hará el número octavo para el papá.