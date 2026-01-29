La espectacular transformación de Nadia Ferreira, la Miss Universo que conquistó a Marc Anthony
El clan Muñiz-Ferreira crece. Justo cuando celebraban su tercer aniversario de bodas, la modelo paraguaya y el "Rey de la Salsa" sorprendieron a sus millones de seguidores con el anuncio de su segundo hijo en común (el octavo para el cantante). Tras un 2025 de éxitos profesionales y estabilidad familiar, Nadia Ferreira se prepara para abrazar nuevamente la maternidad, demostrando que su ambición profesional y su dedicación al hogar pueden caminar de la mano en el punto más álgido de su carrera.
Anuncio del segundo embarazo en una fecha simbólica
Nadia confirmó la espera de su segundo bebé el 28 de enero de 2026, coincidiendo exactamente con su tercer aniversario de bodas con Marc Anthony. A través de una tierna imagen familiar donde se ve su vientre junto a las manos de su esposo y su primogénito, la modelo escribió: "Marquito va a ser hermano mayor".
Trayectoria histórica en Miss Universo
En 2021, Nadia hizo historia para su país al quedar como Primera Finalista en Miss Universo, celebrado en Israel. Ha sido la posición más alta alcanzada por una representante de Paraguay en la historia del certamen, convirtiéndola instantáneamente en una heroína nacional y una celebridad global.
Inicio precoz y ascenso internacional
Su carrera en el modelaje comenzó a los 13 años. A pesar de su juventud, rápidamente escaló posiciones hasta desfilar en las pasarelas más importantes del mundo, incluyendo la Semana de la Moda de Nueva York (debutando con Custo Barcelona), Milán, París, Santiago y Doha.
Formación académica y visión empresarial
Lejos de la imagen convencional de una modelo, Nadia es Ingeniera Comercial graduada por la Universidad Americana de Paraguay. Realizó sus estudios a distancia mientras viajaba por más de 15 países por trabajo, lo que le ha permitido gestionar su propia imagen como una marca empresarial sólida.
La modelo mejor pagada de Paraguay
Gracias a sus contratos con agencias de élite como Wilhelmina (que representa a figuras como Demi Lovato y Nick Jonas) y sus apariciones en portadas de revistas como Harper's Bazaar, Cosmopolitan y L'Officiel, es considerada la modelo con mayores ingresos de su país de origen.
Versatilidad en televisión y talento oculto
Antes de su explosión internacional, Nadia ya era una celebridad local en Paraguay tras participar en el programa "Parodiando" de Telefuturo en 2015, donde demostró habilidades vocales imitando a artistas como Taylor Swift. También tiene experiencia como presentadora de radio y televisión.
Historia de amor con Marc Anthony
Aunque se conocieron brevemente cuando ella tenía 16 años (como fan en un concierto), su relación formal inició en 2022. Se casaron en una lujosa ceremonia en Miami en enero de 2023, y desde entonces han formado una de las parejas más estables del panorama social internacional.
El rol de la maternidad como prioridad
Tras el nacimiento de su primer hijo, Marco Antonio Jr. (Marquito) en 2023, la modelo ha declarado en diversas entrevistas que su familia es su prioridad absoluta. Ha manifestado que disfruta de tareas cotidianas como elegir la ropa de su hijo y salir de paseo, buscando siempre un equilibrio con su agenda profesional.
Su madre, Ludy Ferreira, el pilar fundamental
En su vida personal, su madre ha sido su gran confidente y protectora. Ludy ha acompañado a Nadia en cada paso de su carrera, desde sus inicios en Ciudad del Este hasta su mudanza a Miami, siendo una figura clave en la crianza de sus nietos.
Futuros proyectos y Premio Lo Nuestro
A pesar de su avanzado estado de gestación, Nadia sigue activa profesionalmente. Se ha confirmado que será una de las presentadoras estelares en la próxima edición de Premio Lo Nuestro, programada para febrero de 2026, lo que supondrá su primera gran aparición pública tras anunciar su nuevo embarazo.