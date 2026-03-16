Bertín Osborne sobre sus problemas económicos: "Esto es una operación inmobiliaria como las mil que se hacen"

El cantante ha querido matizar a Isabel González, subdirectora de Es La Mañana de Federico, la información que contó este fin de semana Alejandro Entrambasaguas en el programa "Fiesta de Telecinco".

Según el periodista, los problemas económicos de Bertín Osborne son tan preocupantes que en los próximos días "va a tener que tomar una decisión muy importante" relacionada "con su patrimonio económico". La información no detalla cuál es esta decisión y se limita a explicar que el cantante "necesita dinero y además de manera urgente".

"Hemos tenido acceso a una documentación que acredita que, en concreto, necesita más de cuatro millones de euros (concretamente 4,3 millones), y hemos descubierto la manera en la que va a intentar hacerse con ese dinero, y es una manera tremendamente arriesgada".

Puestos en contacto con Bertín Osborne, el artista nos aclara que efectivamente existe una operación económica en marcha que va a rematarse en las próximas horas, pero le quita importancia: "Es una operación financiera como se hacen mil todos los días". "No tiene nada que ver con mi patrimonio", añade. "Es una operación inmobiliaria".

Bertín, cansado de tener que dar explicaciones (él hace uso de otro término más contundente), lleva varios meses perfilando una estrategia de la que se ha hablado largo y tendido: remodelar su finca para darle un nuevo uso. "Se trata de transformar la finca en un hotel de lujo". Los usuarios del recinto podrán disfrutar de "salones de eventos, plaza de toros o helipuerto". Pero el andaluz no quiere gafar la operación y por eso se muestra cauteloso.

La cifra de la que hablan en Fiesta quizá responde a lo que se necesita para adecentar el espacio y convertirlo en lo que pretende Bertín. Porque sus deudas van por otros derroteros y tienen que ver con el Fisco. El cantante sí tiene una deuda con la Hacienda pública española que en el ejercicio fiscal del año 2025 ascendía a 865.601 euros.