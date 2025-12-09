Las verdades y falsedades del caso Bertín

Bertín Osborne negó ayer en "Es la mañana de Federico" que haya calificado a Gabriela Guillén de materialista, y respondió en directo: "Jamás he dicho eso. ¡Es mentira! ¡Que lo demuestre! Además es que no lo es". Todo ello como respuesta a las declaraciones de Marisa Martín Blázquez en 'Fiesta' en las que afirmaba que Bertín estaba enfadado con Gabriela Guillén por sus declaraciones en '¡De Viernes!'.

Bertín se ha vuelto a poner en contacto con el programa para aclarar que su relación de amistad con Pipi Estrada, a pesar de conocerse desde hace muchos años, en la actualidad está en el dique seco: "Le tengo mucho cariño, pero llevo 15 años sin hablar con Pipi Estrada, sin mantener una conversación con él". Además, aclara que Pipi le mandó tantos mensajes de WhatsApp, que se vio obligado a devolverle dos de ellos. A la hora de la verdad, lo que ha hecho Pipi ha sido enseñarlos como si la comunicación fuese fluida, cuando no es así.

Nuestros colaboradores opinan que las amistades de siempre de Bertín, no hablan sobre este tema, sino que son las nuevas, que lo estropean todo. Todo indica que sí han llegado a un acuerdo, es un punto y seguido en su relación.

Según 'El Tiempo justo', existen unas imágenes en las que se ve a Cayetano Rivera, junto a una misteriosa acompañante que no es Gemma Camacho, con la que derrocharía química y buena sintonía, que habrían sido captadas el miércoles 3 de diciembre durante una comida con amigos en un conocido restaurante de la capital andaluza. Tal y como informó Leti Requejo se trata de "una chica que no es española, tiene unos 40 años, se dedica al mundo del toro y vive a una hora de Cayetano actualmente".

Tras tres décadas de pleitos y sentencias, Javier Santos y su abogado, Fernando Osuna, van a intentar abrir la causa en los EEUU contra Julio Iglesias. Hay que recordar que Javier acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la ONU, donde el asunto lleva ya tres años. Ahora planean presentar una demanda en EEUU, y buscan bufete de abogados en Nueva York o Florida.

Jessica Bueno responde a Jota Peleteiro que "el cariño y respeto de un niño hay que ganárselo", mientras que Irene Rosales se va con Guillermo a la boda del mejor amigo de este.