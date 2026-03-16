Preocupación por la salud de Tamara Gorro tras anunciar su retiro temporal

Tamara Gorro ha informado a sus seguidores sobre su estado de salud después de anunciar recientemente una baja temporal para centrarse en su recuperación. La creadora de contenido explicó que atraviesa un proceso médico que la obliga a parar su actividad habitual, aunque confía en que la situación mejore con el tiempo.

A través de un mensaje en redes sociales, Gorro señaló que los especialistas le han recomendado descanso y desconexión para poder recuperarse. "No he pasado la ITV", bromeó la influencer al describir su situación, utilizando una metáfora para explicar que necesita realizar ciertos "ajustes" antes de retomar su ritmo normal de trabajo.

Pese a mostrarse optimista sobre la evolución de su estado, reconoció que el momento actual no está siendo fácil. "No estoy viviendo un proceso agradable", aseguró, aunque subrayó que confía en que la etapa termine pronto y pueda volver a su rutina.

La creadora de contenido no ha detallado el diagnóstico concreto que ha motivado su baja, una información que ha preferido mantener en el ámbito privado. No obstante, agradeció públicamente el apoyo recibido por parte de sus seguidores durante los últimos días.

La situación personal de Gorro coincide con una etapa de cambios en su vida sentimental. La influencer mantiene actualmente una relación con el torero Cayetano Rivera, tras su separación del exfutbolista Ezequiel Garay, con quien estuvo casada durante más de una década.

Mientras continúa con su recuperación, Gorro ha asegurado que seguirá las recomendaciones médicas y priorizará su bienestar antes de retomar plenamente su actividad pública y profesional.