Tamara y Cayetano no se esconden y pasean su noviazgo por Dos Hermanas

Lo dijeron en cuanto Libertad Digital publicó la exclusiva del noviazgo y lo han cumplido: no piensan esconderse. Y la prueba es que Tamara Gorro y Cayetano Rivera están haciendo vida juntos de cara a la galería y sin poner malas caras a la prensa o provocar carreras atropelladas que no llevan a ninguna parte cuando se topan con ellos.

La pareja emprendió este viernes un viaje en coche (Tamara es transparente en sus publicaciones en las redes sociales y dejó constancia de su periplo como copiloto en un vehículo que conducía "Caye", que así es como llama a su pareja). Se desconocía el destino, pero parece que han viajado a Sevilla.

Los dos han pasado por el restaurante Los Baltazares, en Dos Hermanas, y allí han posado con dos de sus trabajadores. "Espectaculares personas", leemos en la publicación. Casualmente el establecimiento ha publicado también este sábado una imagen de la visita del futbolista Joaquín, pero se desconoce cuándo ha sido realizada y si compartió mesa con el torero y la influencer.

Pasa lo mismo con la foto de Tamara y Cayetano. Las redes sociales pueden ser muy traicioneras y las publicaciones no siempre tienen que pertenecer al día en el que fueron tomadas las imágenes. Se trata de un viejo truco que se utiliza habitualmente porque los famosos no quieren y no tienen por qué dar explicaciones de cada momento de sus vidas.