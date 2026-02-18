Tamara Gorro y Cayetano Rivera dejan de esconderse y normalizan su relación

Tamara Gorro y Cayetano Rivera han decidido dejar de ocultar su relación. Tras tres meses manteniendo su historia de amor en la más estricta intimidad y después de que Libertad Digital sacara a la luz sus vacaciones en Dubái, la pareja ha optado por normalizar su situación a su regreso a Madrid.

Lejos de mostrarse molestos por la expectación mediática o los rumores sobre quién habría filtrado la noticia, la influencer y el torero han oficializado su noviazgo. El viaje parece haber servido para consolidar una amistad especial a la que, hasta el momento, preferían no poner etiquetas.

La prueba de esta nueva etapa son las imágenes captadas a su llegada al aeropuerto de Madrid. Ambos intercambiaron risas y miradas cómplices tras casi dos semanas desconectados a miles de kilómetros de España. Pese a la habitual discreción de Cayetano Rivera con su vida privada, el diestro se mostró relajado y sonriente junto a Gorro mientras recorrían la terminal, sin separarse y presumiendo de bronceado.

"Estoy cansado, cansado del viaje", comentó Cayetano, mientras Tamara aseguraba haber estado totalmente ajena a lo publicado en España. El ex de Eva González bromeó ante la presencia de la prensa: "Uy, esto ha sido muy mala idea".

Por su parte, la colaboradora de televisión reconoció necesitar "aterrizar" y recalcó que no tiene obligación de dar explicaciones sobre su vida sentimental, aunque mantuvo su habitual tono cordial con los reporteros. Para confirmar que no piensan esconderse, la pareja se dejó ver el pasado lunes almorzando en un restaurante del barrio de Salamanca. A la salida, Tamara confesó que "está todo bien", dejando la puerta abierta a ofrecer más detalles próximamente en televisión.