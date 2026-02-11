Tamara Gorro y Cayetano Rivera, carne de portada

Todas las revistas recogen la exclusiva de Libertad Digital – EsRadio que confirmaba el romance entre Tamara Gorro y Cayetano Rivera. La influencer y el torero ya son la pareja del año y gota a gota vamos conociendo detalles nuevos de su relación, que empezó hace más de tres meses y que los amigos del diestro conocieron hacia mediados de noviembre. La gestión de los tiempos es fundamental para las dos, porque implicaría relaciones solapadas y desconocimiento por parte del entorno más íntimo.

La propia Tamara Gorro ha reconocido a Es la mañana de Federico que está tan feliz como abrumada y que no esperaba tanta repercusión mediática. Pero era inevitable: él es uno de los solteros más codiciados, además de un chico de oro al que se le han conocido pocas estocadas en falso hasta que protagonizó sus famosos episodios del McDonald's y la palmera.

La baronesa Thyssen y su hijo Borja, juntos y felices en Madrid

Diez Minutos lleva a portada una de las noticias de la semana: Tita Thyssen y Borja Thyssen se han visto (y han sido fotografiados juntos) durante un almuerzo celebrado en Madrid.

Madre e hijo se reunieron para almorzar en el restaurante Zuma el pasado 2 de febrero, y salieron del establecimiento hacia las seis de la tarde totalmente compenetrados y sonrientes. La baronesa se apoyaba en el brazo de su hijo para bajar la escalera y los dos seguían con la charla que habían iniciado en el restaurante.

Diez Minutos destaca que Blanca no estaba convocada a la comida. La relación entre Carmen Cervera y su nuera no es tan fluida como debiera, pero estas imágenes confirman que Borja Thyssen y Tita Thyssen sí mantienen contacto y se hablan, aunque sea solo de vez en cuando.

Carlos III, de promoción de su documental

Cuesta imaginar al rey Felipe VI abriendo las puertas de su palacio para que veamos su huerto y escuchemos sus opiniones sobre el cambio climático. Sin embargo, el rey de los británicos tiene otra filosofía de vida y este miércoles aparece en la portada de Hola promocionando su documental, que ya puede verse en Amazon Prime Video.

"Encontrando la armonía: la visión del rey", se ha rodado en el castillo de Windsor y ha contado con la participación del propio monarca y de varios de sus amigos. No sabemos cuánto ha ingresado por la producción Carlos III, pero sí que define el cortometraje como "un proyecto profundamente personal".

A lo largo de noventa minutos, además de enseñarnos su residencia privada, aparece podando setos, atendiendo a sus gallinas o recogiendo sus huevos. Y además ofrece su opinión sobre los peligros de la contaminación, ciertos métodos agrícolas, la arquitectura poco respetuosa o el cambio climático, del que es firme defensor.

Encima se queja de que se rieron de él cuando confesó que abrazaba árboles y confiesa que le encantan las patatas asadas, concretamente la variedad "Duque de York", título que hasta hace poco ostentaba su hermano Andrés, "el descastado" por el escándalo Epstein.

Juan Carlos I aclara en Hola los rumores sobre su salud

Hola dedica una ventana en portada a Juan Carlos I, que ha concedido unas declaraciones exclusivas a la revista para aclarar los rumores sobre su mala salud. Desmiente con estas palabras a su biógrafa y portavoz, Laurence Debray, que fue la que salió rauda a explicar que el emérito no había viajado para despedir a Irene de Grecia en sus funerales porque estaba malísimo.

Ahora, con una sola frase, el rey fulmina a Debray. Ha hablado por teléfono con Eduardo Sánchez Pérez, que firma la información. Y responde divertido y bromista, a la par que tajante y rotundo. Dice que está perfectamente: "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días".

Después, recupera algunos extractos de su polémica biografía, Reconciliación, para seguir impulsando las ventas.

Mientras tanto, Sofía de Grecia sufre en silencio la pérdida de su hermana Irene

Mientras Juan Carlos I presume desde la portada de Hola de su buena forma física, en Semana la protagonista es la reina Sofía, que vuelve a la vida pública después de perder a su hermana.

"La tristeza de la reina Sofía", leemos en el titular. La madre del rey "está muy afectada" porque ha perdido en apenas unos meses a dos de sus pilares: su hermana Irene de Grecia y su amiga Tatiana Radziwill. De ahí que, según la publicación, Felipe VI y las infantas estén especialmente pendientes de su madre.

Blanca Romero se abre en canal en Hola

La modelo posa para la revista cuando está a punto de cumplir 50 años y vive una de sus mejores etapas, profundamente enamorada del exfutbolista Quique Sánchez Flores.

En una larga entrevista, Blanca confiesa detalles íntimos de su vida como que ha sido detenida en dos ocasiones, una por posesión de una bola de hachís, o que ha tenido que pasar por quirófano en cuatro ocasiones porque le ha salido mal la operación de elevación de pecho a la que se sometió hace tiempo.

Cóctel de noticias