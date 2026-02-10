Hablamos con Tamara Gorro: superada por la situación

Carlos III ha emitido un comunicado urgente para anunciar que colaborará con la policía en el caso Epstein horas después de conocerse que la Policía está "evaluando" si Andrés compartió informes sensibles como antiguo enviado de comercio del Reino Unido con Jeffrey Epstein. El hasta hace poco príncipe Andrés fue apartado de sus funciones reales en 2019 debido a sus vínculos con Epstein y después de que Virginia Giuffre, una de las mujeres que denunció a Epstein, señalara a Andrés como una de las personas con las que había mantenido relaciones sexuales, cuando ella tenía 17 años.

Ponemos nombre a la mujer misteriosa que acompaña últimamente a Bertín Osborne. Se llama Sofía, la misteriosa mujer que hace apenas unas semanas, a finales de diciembre, acudió con Bertín Osborne a una comida navideña. En dicha fiesta, el cantante pidió a los asistentes que se centrasen en el espectáculo y no en sus móviles, para evitar que le fotografiaran. Pero nosotros supimos que iba acompañado por una mujer más joven que él, guapa y morena. Dos meses después, la relación sigue adelante, y ella responde al nombre de Sofía.

Tamara Gorro se confiesa sobrepasada después de la exclusiva de Libertad Digital de su relación con Cayetano Rivera. Ha confesado que le afecta mucho cuando se habla de su vida privada. La noticia se ha hecho viral y todos los medios intentan recabar información. Según Leticia Requejo, ayer fueron "avistados" en el hotel de Dubái en el que están alojados paseando como una pareja más. No se esconden. Cayetano parece que ya está más relajado con la filtración de la información. El torero está obsesionado con que la noticia haya salido de alguien de su entorno. Pero su entorno conocía la noticia desde hace tres meses y ha permanecido en silencio. Para el director de Es la Mañana "esta nueva relación será del tipo que le gustan a Bertín, un mujeron aparatoso pero poco voluptuoso".

Mientras tanto, la periodista Gemma Camacho asegura que Cayetano no ha solapado relaciones y que su historia con él no ha coincidido con su romance con Tamara Gorro. Sin embargo otras fuentes aseguran que ella estaría bastante enfadada y que siente que la ha traicionado."El amor está para eso, para que la gente lo disfrute y sea feliz", ha dicho.

El portal de El Español asegura que Iñaki Urdangarin se ha mudado a Barcelona, sede de su empresa Bevolutive, aunque todo indica que no es así. Se ha trasladado a vivir allí con su compañera de trabajo Nuria Sala.