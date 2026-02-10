Ni filtraciones ni traiciones: el 'romance' de Tamara Gorro y Cayetano Rivera era difícil de ocultar

Tamara Gorro y Cayetano Rivera se han convertido en protagonistas de la actualidad rosa después de que Libertad Digital adelantara y confirmara su romance el pasado fin de semana. El torero y la creadora de contenido llevarían tres meses conociéndose más profundamente y dándole una oportunidad al amor, aunque el hecho de que la noticia haya trascendido no ha sentado demasiado bien a ambos.

Se habla de que Tamara, que quería disfrutar de su escapada de vacaciones en la intimidad, está muy agobiada por el tsunami que ha supuesto la noticia, mientras que Cayetano es el que estaría más empeñado en conocer cómo ha salido a la luz. Varios medios hablan de topos, amigos traicioneros que se han ido de la lengua y han decidido filtrar lo suyo a la prensa ahora, a pesar de que muchos colaboradores de televisión aseguran que ya habían sido vistos con anterioridad en otros destinos de la geografía española.

Lo cierto es que, a pesar de su discreción, la pareja hace tiempo que no se esconde. El pasado sábado este medio adelantó que fueron vistos en el aeropuerto de Madrid Barajas embarcando junto a un grupo de amigos en un avión con destino Dubái. El buen rollo entre ambos era evidente, ya que Cayetano incluso se animó a abrazar a Tamara por los hombros y varios testigos llegaron a ver besos furtivos que, sin embargo, eran imposibles de esconder en una zona tan concurrida. La confirmación llegaría justo después, cuando ya era inevitable negarlo después de tres meses disfrutando de su compañía en la intimidad.

Tal y como se ha desvelado, Tamara hablaba con su entorno más cercano de que estaba muy contenta conociendo a alguien, aunque algunos de sus amigos cercanos en televisión ya han confesado que nunca les llegó a dar el nombre para que no les pudieran acusar de filtrarlo. Ambos se encuentran ahora más tranquilos, conscientes de que su regreso a España está muy cerca y están bajo el punto de mira de la prensa.