Cayetano Rivera y Tamara Gorro, más tranquilos tras confirmarse su romance

Tamara Gorro y Cayetano Rivera, mantienen una relación sentimental y son la pareja del invierno. Una exclusiva de Libertad Digital-esRadio, en la que confirmamos que la empresaria y creadora de contenido y Cayetano Rivera salen juntos desde hace al menos tres meses y ya no se esconden.

La filtración de la noticia de su escapada invernal no ha sentado nada bien a Cayetano, muy celoso de su intimidad y, a diferencia de sus hermanos Fran, Kiko y Julián, poco dado a airear su vida en los medios de comunicación. El torero incluso ha llegado a sospechar que la filtración de su viaje provenía de alguno de los miembros del grupo de viajeros. La última persona con la que se le relacionó fue Gemma Camacho, periodista de Telecinco, pero la historia no fue más allá. La semana pasada Gemma se encargó de conducir el acto de la presentación de los carteles de Feria de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas y allí tiró balones fuera cuando fue preguntada por el diestro: "Cayetano es un tío estupendo, al que le tengo muchísimo cariño. No sé si vendrá o no, esa pregunta no me corresponde a mí responderla".

El príncipe Haakon ha salido a dar la cara por Mette-Marit después de acudir a un evento en Oslo, mientras que los reyes Harald y Sonia acuden al rescate de la casa real acudiendo a los Juegos Olímpicos de invierno.

Juan Carlos I desautoriza por primera vez a Laurence Debray y recurre a ¡Hola! para explicar que no está enfermo: "Que dejen de matarme. Me encuentro muy bien, me cuido y hago ejercicio todos los días", ha declarado a la revista. Con estas manifestaciones, contradice de este modo a su biógrafa y portavoz, Laurence Debray, que hace un par de semanas explicó que Juan Carlos no había viajado a los funerales de la princesa Irene de Grecia porque estaba enfermo. "¡Es totalmente falso! Yo estaba con él en Abu Dabi. No se mueve de Abu Dabi desde Navidad por razones de salud. Sus médicos no lo dejan", argumentó.

Un grupo de personas está haciendo recopilación de vídeos para pedir el retorno de Juan Carlos I a España. Para el director de Es la Mañana de Federico, "Juan Carlos piensa que va a ser eterno: Él piensa que va a ser eterno, pero va haciéndose la víctima y publicando un libro poniendo verde a su hijo y a su nuera. Puede volver mañana, pero lo que debe hacer es pagar impuestos".

Bad Bunny fue la estrella de la Super Bowl y lo hizo vestido de Zara y ha regalado una camiseta idéntica a la que lució a todos los trabajadores de Inditex en Arteixo, junto con un tarjetón con un mensaje.