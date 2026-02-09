El sello español en la Super Bowl 2026: Bad Bunny se viste de Zara y da las gracias a Arteixo

El descanso de la Super Bowl 2026 vuelve a ser el protagonista del show de la NFL. El artista puertorriqueño, recién coronado en los Grammy, fue el encargado de encabezar el espectáculo del Levi's Stadium de Santa Clara y firmó una actuación histórica en todos los sentidos, incluído el estilístico, que esta vez tiene sello español.

El cantante apostó por un look inesperadamente sobrio para lo que solemos ver en las ediciones de este gran show. Firmado por Zara y concebido por sus estilistas de confianza, Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, sobre el césped Bad Bunny apareció vestido de crema de pies a cabeza: camisa con corbata, pantalón amplio, camiseta deportiva con el nombre "Ocasio" y el número 64, guantes a juego y zapatillas. Un uniforme casi minimalista para un escenario que suele rendirse a la extravagancia.

La camiseta, pieza central del conjunto, fue interpretada de inmediato por sus seguidores. "Ocasio" es el apellido materno del artista y el 64 podría aludir a 1964, el año de nacimiento de su madre.

Lejos de los trajes teatrales que suelen dominar el intermedio de la Super Bowl, Bad Bunny optó por una estética que podríamos ver perfectamente un lunes en la calle. Una decisión coherente con su discurso creativo y con su propia filosofía de vestuario. "No me gusta cuando no siento que me he vestido yo mismo", explicaba hace apenas unas semanas. La elección de Zara, como todo lo que ha rodeado la actuación, no es casual. El artista quiso materializar su vínculo con el idioma en el que canta como seña de identidad también en la moda.

En la segunda parte del espectáculo, añadió una blazer cruzada del mismo tono, manteniendo la estética cromática del conjunto. Para rematar el look, lució un reloj Royal Oak de Audemars Piguet en oro amarillo con esfera de malaquita y sus propias zapatillas "BadBo 1.0" junto a Adidas, que saldrán a la venta en las próximas semanas

"Este show también fue de ustedes, espero que lo disfruten. Benito"

La colaboración entre el show y la marca española no se quedó solo en el escenario. Hoy lunes, los trabajadores de la sede de Inditex en el polígono de Sabón, en Arteixo, se encontraron con una sorpresa sobre sus mesas: una camiseta blanca idéntica a la que Bad Bunny lució en la Super Bowl y una pequeña nota de agradecimiento:

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes, espero que lo disfruten. Nos vemos pronto!, Benito".

Un artista latino cantando íntegramente en español en el mayor escaparate del entretenimiento estadounidense es sin duda una de las apariciones más visibles de Zara en la cultura pop reciente. Bad Bunny, una vez más, utilizó la ropa para contar una historia. Y esta vez, la historia hablaba en español.