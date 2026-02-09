La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl ha dejado, probablemente, una de las imágenes más comentadas de todo el evento. Apenas una semana después de convertirse en el primer ganador del Grammy al álbum del año con un disco íntegramente en español, 'DeBÍ TiRAR Más FOTOS', el cantante puertorriqueño se ha convertido también en el primer solista latino de habla hispana en encabezar el espectáculo.

En mitad del show, el artista sacó al escenario a un niño al que simuló entregar un "Grammy" como parte de una escena pensada para recrear su propia historia. El menor apareció vestido con bermudas camel y un polo de rayas, un conjunto que reproducía la ropa que el propio Bad Bunny llevaba de pequeño, tal y como se aprecia en una fotografía real suya que circula por redes sociales.

benito entregándole un Grammy a sí mismo de niño🥹 pic.twitter.com/cwvZa7uHRd — clara: BENITOBOWLDAY (@malamiakbrn) February 9, 2026

Esa secuencia, que formaba parte de la narrativa del espectáculo, se ha hecho viral no por el significado de la escena en sí, sino por la identidad del menor. Cientos de usuarios han asegurado que el niño que acompañaba al cantante es Liam Ramos, el menor ecuatoriano de cinco años que fue detenido en Minneapolis junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bad Bunny en la #SuperBowl2026 ha entregado su Grammy en honor y referencia al niño Liam de 5 años que fue detenido por ICE del criminal ultraderechista Donald Trump. pic.twitter.com/BiM0rqkOlq — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 9, 2026

La imagen de ese niño, con su gorro azul y su mochila de Spiderman, ha sido una de las más difundidas en las últimas semanas por quienes denuncian la política migratoria de Donald Trump. La similutud entre ambas escenas se ha compartido cientos de veces, pese a que no guardan relación.

El niño al que Bad Bunny le entrega el Grammy en el Super Bowl no es Liam Ramos, su nombre es Lincoln Fox. pic.twitter.com/sJWE0RQyuI — Indie 505 (@Indie5051) February 9, 2026

Pero la realidad es que, según varios medios de comunicación, el menor que ha aparecido sobre el escenario no es Liam Ramos, sino el actor argentino Lincoln Fox.

Viva @sanbenito que ha sacado a un niño "Liam" en mitad de la #SuperBowl De los que Trump detuvo

De los que Trump quiere deportar 🙌🏾🙌🏾🙌🏾💚 "Qué rico ser latino"https://t.co/KfIAO3grOG pic.twitter.com/rGXq5CFEkC — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) February 9, 2026

Aun así, la idea de que Bad Bunny había llevado al descanso de la Super Bowl al niño detenido por las autoridades migratorias ha sido utilizada rápidamente por los críticos con el Gobierno de Trump. Entre ellos, la periodista Ana Pastor, que escribía esta misma mañana en X: "Viva @sanbenito que ha sacado a un niño "Liam" en mitad de la Super Bowl. De los que Trump detuvo. De los que Trump quiere deportar".