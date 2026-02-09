Menú
Música

Bad Bunny causa en la Super Bowl otro patinazo de la izquierda más obsesionada con Trump

El artista sacó al escenario a un menor al que muchos usuarios han identificado como Liam Ramos, el niño detenido en Minneapolis por la ICE.

Libertad Digital
El artista sacó al escenario a un menor al que muchos usuarios han identificado como Liam Ramos, el niño detenido en Minneapolis por la ICE.
A la izquierda, el actor Lincoln Fox; a la derecha, Liam Ramos. | Redes sociales

La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl ha dejado, probablemente, una de las imágenes más comentadas de todo el evento. Apenas una semana después de convertirse en el primer ganador del Grammy al álbum del año con un disco íntegramente en español, 'DeBÍ TiRAR Más FOTOS', el cantante puertorriqueño se ha convertido también en el primer solista latino de habla hispana en encabezar el espectáculo.

Relacionado

En mitad del show, el artista sacó al escenario a un niño al que simuló entregar un "Grammy" como parte de una escena pensada para recrear su propia historia. El menor apareció vestido con bermudas camel y un polo de rayas, un conjunto que reproducía la ropa que el propio Bad Bunny llevaba de pequeño, tal y como se aprecia en una fotografía real suya que circula por redes sociales.

Esa secuencia, que formaba parte de la narrativa del espectáculo, se ha hecho viral no por el significado de la escena en sí, sino por la identidad del menor. Cientos de usuarios han asegurado que el niño que acompañaba al cantante es Liam Ramos, el menor ecuatoriano de cinco años que fue detenido en Minneapolis junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La imagen de ese niño, con su gorro azul y su mochila de Spiderman, ha sido una de las más difundidas en las últimas semanas por quienes denuncian la política migratoria de Donald Trump. La similutud entre ambas escenas se ha compartido cientos de veces, pese a que no guardan relación.

Pero la realidad es que, según varios medios de comunicación, el menor que ha aparecido sobre el escenario no es Liam Ramos, sino el actor argentino Lincoln Fox.

Aun así, la idea de que Bad Bunny había llevado al descanso de la Super Bowl al niño detenido por las autoridades migratorias ha sido utilizada rápidamente por los críticos con el Gobierno de Trump. Entre ellos, la periodista Ana Pastor, que escribía esta misma mañana en X: "Viva @sanbenito que ha sacado a un niño "Liam" en mitad de la Super Bowl. De los que Trump detuvo. De los que Trump quiere deportar".

Temas

En Cultura

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj