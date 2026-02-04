De chico rebelde a icono total: el espectacular cambio físico de Bad Bunny a lo largo de los años
El puertorriqueño está en lo más alto de su carrera. El pasado domingo ganó el Grammy a 'Mejor álbum del año', siendo el primer artista que canta en español en conseguirlo. Próximamente será el encargado de poner ritmo a la Superbowl con su actuación en el medio tiempo y este verano cantará 10 veces en el estadio Metropolitano de Madrid.
El artista puertorriqueño Bad Bunny se hizo el pasado domingo con el Premio Grammy por el Mejor Álbum de Música Urbana con 'Debí tirar más fotos' (DtMf), que traerá a España en mayo y junio con sendos conciertos en Madrid y Barcelona después de siete años sin visitar nuestro país.
Benito Martínez Ocasio comenzó a publicar sus primeras canciones en 2013, pero no fue hasta 2017 cuando despegó su carrera, especialmente gracias a sus colaboraciones con artistas latinos como Karol G, Becky G, Anuel o J Balvin.
En los últimos años no solo ha experimentado un cambio en su música, también en su físico, lo que le ha llevado a convertirse en uno de los artistas más desados.
En sus inicios, su estilo casaba más con el estilo de trap latino que inundaba sus canciones.
Con el tiempo se ha adaptado a las tendencias, aunque siempre con su toque personal.
¿Se ha sometido a alguna cirugía estética? Lo cierto es que al principio de su carrera prefería lucir peinados estrafalarios, su cara era más redonda y todavía no tenía el cuerpo de gimnasio trabajado de ahora.
Algunos expertos hablan de que se ha sometido a una masculinización facial con la que resaltó sus pómulos y marcó más la mandíbula, además de un sutil levantamiento en la punta de la nariz.
Su paso por las alfombras rojas y photocalls, habitual pasarela de los famosos, también han dado por completo la vuelta. A su impacto musical siempre se ha sumado el estético, desafiando códigos tradicionales.
Su sentido de la moda, para bien o para mal –siempre es subjetivo– ha estado siempre en el punto de mira, especialmente desde su creciente éxito a partir del año 2020. Con el tiempo se convirtió en un habitual en los desfiles de moda más importantes del mundo, donde le hemos visto incluso sentarse al lado de Anna Wintour, exeditora jefe de Vogue Estados Unidos.
Bad Bunny se convirtió en el primer artista urbano latino en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone.
El artista, en la alfombra roja de la Met Gala 2023, una de las citas anuales más importantes del mundo de la moda. Un año después, se convirtió en anfitrión del evento junto a Jennifer López, Zendaya y Chris Hemsworth.
En mayo de 2025 se convirtió en imagen de Calvin Klein y el lanzamiento de su campaña invadió las redes sociales con una acogida magnífica. "Tenía una rutina centrada en mi físico para conseguir estar en la mejor forma posible para esta campaña Comía súperlimpio y entrenaba todo lo posible", dijo en una entrevista con GQ.
Su relación más estable fue con la diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri.
Influyó en su estilo la fama y su relación con Kendall Jenner, una de las hermanas Kardashian y la modelo mejor pagada del mundo. En su relación intermitente llegaron a protagonizar juntos una campaña para la firma Gucci.